برگزاری جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در ماه جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نژاد نوری صبح امروز چهارشنبه در حاشیه چهل و یکمین جلسه کمیسیون دائمی شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به برگزاری جلسه شورایعالی عتف در ماه جاری گفت: گزارش بند 26 بودجه 88 که در این جلسه ارائه می شود که در صورت تایید شورایعالی عتف به استحضار مجلس می رسد.

وی با اشاره به موارد مطرح شده در چهل و یکمین جلسه کمیسیون دائمی شورا گفت: در این جلسه گزارش کار کمیسیون های تخصصی شورایعالی عتف ارائه شد که از 12 کمیسیون 10کمیسیون تاکنون تشکیل شده، اعضای آن نیز انتخاب و برنامه های خود را اعلام کرده اند.

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مهم ترین مسئله کمیسیون های تخصصی را تعیین اولویت های آموزشی، پژوهشی و فناوری عنوان کرد و گفت: پیشنهاد تامین منابع از ردیف های مختلف برای این اولویت ها از مسائلی است که باید در شورایعالی عتف به تصویب برسد و پس از تصویب به عنوان پروژه های ملی مورد حمایت قرار گیرد.

وی با اشاره به بررسی حوزه های اولویت دار سلامت در چهل و یکمین جلسه کمیسیون دائمی عتف گفت: اولویت های این حوزه توسط معاونت فناوری وزارت بهداشت و درمان ارائه شد که کاملا مورد توجه اعضا قرار گرفت و مقرر شد این گزارش در کمیسیون تخصصی مربوطه نهایی و در شورایعالی عتف مطرح شود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ارائه و بررسی اقدامات صورت گرفته کارگروه مطالعاتی جامعه و علوم که پیش از این نیز به عنوان سند پشتیبان تحول در آموزش عالی انجام شده بود، اضافه کرد: نتایج این کار تحقیقاتی در کمیسیون تخصصی "فرهنگی اجتماعی" مطرح و بروز رسانی خواهد شد و مواردی که به توافق اعضا برسد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مهدی نژاد با اشاره به اصلاح اولویت های علم و فناوری برای بهره برداری در سال آینده گفت: این اولویت ها در گذشته ابلاغ شده بود اما لازم است سندی که قرار است به عنوان اولویت های علم و فناوری کشور تدوین و ارائه شود با روش دقیق و علمی تری نسبت به مشخص کردن موارد آن اقدام شود این مسئله نیز در جلسه امروز کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گرفت.



وی گفت: برابر قانون تنها راه تبیین اولویت های علمی و فناوری کشور و تصویب برنامه ها در این زمینه، شورایعالی عتف است و لازم است برای این مهم سازوکارهای مناسبی داشته باشد تا دیگران از مسیرهای دیگر قانون را دور نزنند.

معاون وزیر علوم با تاکید بر اینکه در شورایعالی عتف عمدتا پروژه ها و سیاست های کلان مدنظر قرارمی گیرد، اضافه کرد: این منافاتی با سایر اولویت ها و برنامه هایی که درون سایر دستگاهها انجام می شود ندارد و آنها با منابعی که به طور متمرکز در اختیار دارند برنامه های خود را انجام می دهند.