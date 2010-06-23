90 درصد سارقان به عنف در مشهد معتاد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود ذوقی ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی به مناسبت هفته قوه قضائیه با بیان اینکه سال 88 جرایم مقرون به آزار نسبت به سال قبل 60 ددرصد افزایش داشته همچنین کشفیات آن نیز 70 درصد رشد داشته است، افزود: طی بررسی های به عمل آمده در سه ماه آخر سال گذشته، مشخص شد که بیش از 90 درصد سارقان مقرون به آزار معتاد هستند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد، با اشاره به اینکه به دنبال تهیه محلی برای نگهداری معتادان با تقبل تخصیص بودجه آن به مدت یک سال از جانب استانداری هستیم، اظهارداشت: وظیفه ستاد مبارزه با مواد مخدر است که مرکزی را برای نگهداری معتادان در نظر بگیرد که این اقدام را نه تنها در خراسان رضوی بلکه در سایر استان ها نیز انجام نداده اند.

وی در خصوص تبلیغات فلزیاب ها تصریح کرد: از آنجایی احتمال استفاده غیر قانونی برای کشف عتیقه جات و قاچاق آن ها توسط فلزیاب ها وجود دارد، اگر کسی این دستگاه را داشته باشد به عنوان ابزار ارتکاب جرم برخورد قانونی و قضایی می شود و حتی در زمینه فروش آن نباید تبلیغات شود.

ذوقی خاطرنشان کرد: تاکنون مستند قانونی مبنی بر تبلیغات این دستگاه نداشته ایم اما بنا به ادعای سازمان میراث فرهنگی از آن استفاده غیرقانونی می شود.

همچنین در این جلسه حجت الاسلام صالحی نیا، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد در خصوص عملکرد محاکم قضایی مرکز استان گفت: سال گذشته به 151 هزار پرونده در محاکم قضایی خراسان رضوی رسیدگی و حکم صادر شد.

وی با بیان اینکه معادل این میزان پرونده وارده به استان داشتیم که هر 151 هزار مورد مختومه شدند، اظهارداشت: به دلیل اتقان احکام و دقت لازم، از مجموع 151 هزار پرونده حدود 10 درصد تقاضای تعیین نظر شده و کمتر از یک درصد این احکام نیز نقض و بقیه برای اجرا تائید شده اند.

در این نشست، حجت الاسلام صادقی نیا، رئیس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی نیز در خصوص آمار مربوط به این شورا در سال 88 گفت: 356 هزار پرونده د رسال 87 داشتیم که با تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف 393 هزار مورد در سال گذشته یعنی 10.5 درصد افزایش داشته ایم.

وی افزود: 391 هزار پرونده در سال 88 با 14 درصد افزایش نسبت به سال قبل آن پرونده مختومه شد.