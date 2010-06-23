به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تهران در ایام تابستان فیلمهایی از کارگردانان برجسته همچون جان گاتین، آنتونی سزتو، برین کینگ، پیتر چان، تونی اسکات و ... پخش میکند.
در جشنواره فیلمهای تابستان این شبکه فیلمهایی همچون اسب ر ویایی، مدرسه ووشو، کوه سرخ غرب، موشهای قاتل، قطارشب، جنگ سالاران، داری دیونم میکنی، گنج نیبلونگ، جاده رزرویشن، فریاد در دور دست، اژدهای بالدار، دریای عمیق آبی، دشمن، دزدان دریایی کارائیب 1،2 و3، آخرین سامورایی، کاکتیبل، بزرگ کردنآریزونا، چه کسی پاملارز را کشت، تله، جدال اژدها، مارها در هواپیما، آقای دیدز، له له های اجباری، بی باک، دیوار آتش، تا پای مرگ، آخرین ضربه شائولین، ماشین باهوش، تحلیلش کن1 و 2تحلیلش کن2، تهاجم، کینگ کنگ و ... پخش میشود.
جشنواره فیلمهای سینمایی هر شب 30 دقیقه بامداد از شبکه تهران پخش میشود.
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