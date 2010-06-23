"شاه بی شین" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مزینانی درباره این رمان توضیح داد: این اثر که پیش از این عنوان "سه گانه شاهانه" را بر خود داشت در مدت 2 سال و با استفاده از تمام منابع مکتوب، اسناد، عکسها، مقالات و بریده جراید نوشته شده است.

وی ادامه داد: برای نگاه دقیق به زندگی محمدرضا پهلوی، دست‌نویسها، نوع خط، تصاویر، مصاحبه‌ها با خبرنگاران خارجی و حتی تغییر حالات چهره و لحن وی مورد توجه قرار گرفته‌ است.

این نویسنده درباره چرایی نگارش این اثر عنوان کرد: هنگام سقوط سلطنت پهلوی 14 ساله بودم برای همین تمام آثار مکتوب درباره خاندان پهلوی را مطالعه و یادداشت‌برداری کردم تا علل این سقوط، دستمایه نگارش رمان "شاه بی شین" شود.

مزینانی با اشاره به ماجراهای این رمان 530 صفحه‌ای گفت: قصه از بیماری شاه آغاز می‌شود و سپس با نگاهی به گذشته، از کودکی تا لحظه مرگ محمدرضا از زبان وی روایت می‌شود. همچنین نوع نگاه شاه به زن، جامعه، دنیا، اطرافیان و حتی روابطش با اشیا و حیوانات در این رمان تصویر شده است.

این داستان نویس درباره عنوان "شاه بی شین" گفت: شاه بی شین، "آه" می‌شود و به تمام حسرتههای شاه نسبت به زندگی‌، همسر، گذر زمان و بلندپروازیهایش و شکست و ناکامیهایش اشاره دارد.

رمان "شاه بی شین" تولید کارگاه قصه و رمان مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در 418 صفحه با شمارگان 2500 نسخه و با بهای 5900 تومان منتشر شده است.



