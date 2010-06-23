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۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۷

"شاه بی شین" منتشر شد

"شاه بی شین" منتشر شد

رمان "شاه بی شین" نوشته محمد کاظم مزینانی براساس زندگی محمدرضا شاه از سوی انتشارات سوره مهر منتشر ‌شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مزینانی درباره این رمان توضیح داد: این اثر که پیش از این عنوان "سه گانه شاهانه" را بر خود داشت در مدت 2 سال و با استفاده از تمام منابع مکتوب، اسناد، عکسها، مقالات و بریده جراید نوشته شده است.

وی ادامه داد: برای نگاه دقیق به زندگی محمدرضا پهلوی، دست‌نویسها، نوع خط، تصاویر، مصاحبه‌ها با خبرنگاران خارجی و حتی تغییر حالات چهره و لحن وی مورد توجه قرار گرفته‌ است.

این نویسنده درباره چرایی نگارش این اثر عنوان کرد: هنگام سقوط سلطنت پهلوی  14 ساله بودم برای همین تمام آثار مکتوب درباره خاندان پهلوی را مطالعه و یادداشت‌برداری کردم تا علل این سقوط، دستمایه نگارش رمان "شاه بی شین" شود.

مزینانی با اشاره به ماجراهای این رمان 530 صفحه‌ای گفت: قصه از بیماری شاه آغاز می‌شود و سپس با نگاهی به گذشته، از کودکی تا لحظه مرگ محمدرضا از زبان وی روایت می‌شود. همچنین نوع نگاه شاه به زن، جامعه، دنیا، اطرافیان و حتی روابطش با اشیا و حیوانات در این رمان تصویر شده است.
 
این داستان نویس درباره عنوان "شاه بی شین" گفت: شاه بی شین، "آه" می‌شود و به تمام حسرتههای شاه نسبت به زندگی‌، همسر، گذر زمان و بلندپروازیهایش و شکست و ناکامیهایش اشاره دارد.
 
رمان "شاه بی شین" تولید کارگاه قصه و رمان مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در 418 صفحه با شمارگان 2500 نسخه و با  بهای 5900 تومان منتشر شده است.

 
کد مطلب 1106011

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