ابرهای تیره بالای سر اوباما در آستانه نشست گروه بیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" در تحلیلی در این باره نوشت: کنفرانس کشورهای عضو جی بیست یک مرجع اقتصاد جهانی است. در سال 2008 دنیا انتظار نجات اقتصاد جهانی را از این مجمع داشت. البته امروز نا هماهنگی هایی در بین اعضای این گروه درباره چگونگی مقابله با بحران اقتصادی به وجود آمده است.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: در ژوئن 2008 اولین کنفرانس دولتهای جی بیست برگزار شد. جرج بوش در آن زمان هنوز رئیس جمهوری آمریکا بود و اوباما در شرف انتخاب شدن به عنوان جانشین وی بود. این مجمع در آن زمان نقش مهمی در غلبه بر بحران اقتصادی را ایفا می کرد و پیشنهادهای سازنده ای در راستای جلوگیری از بحرانهای مشابه را ارائه می کرد.

اما یک سال و نیم بعد از این تاریخ همه چیز در مسیر درست جریان ندارد. در آستانه دیدار پایان هفته کشورهای عضو جی بیست در تورنتو نمی توان در این باره سخن گفت که شرکت کنندگان به یک توافق درباره نحوه مقابله با بحران اقتصادی دست یافته اند. این جو همچنین در راستای تخمین خطرات آینده برای اقتصاد جهانی هم وجود دارد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: آمریکا جایی که این بحران به واسطه سیاستهای پولی بی بند وبارانه آن شکل گرفت، می خواهد شرکای خود را مقید به در پیش گرفتن یک سیاست اقتصادی فعال کند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به تلاش آلمان در راس کشورهای اروپایی برای کاهش مناقشات در حل بحران اقتصادی با آمریکا در آستانه برگزاری نشست جی بیست نوشت این مسئله مطرح است که آیا مسائل در جی بیست حل و فصل خواهند شد یا مانند سابق توافق در گروههای کوچکتر شکل خواهد گرفت.

در ادامه این مطلب آمده است: ابرهای تیره بالای سر رئیس جمهوری آمریکا گرد آمده اند شاید یک دلیل آن این باشد که بهبود نسبی اوضاع اقتصادی تا به حال بر بازار کار آمریکا تاثیری نگذاشته است.