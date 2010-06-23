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۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۴

حاجی بابایی خبر داد:

راه اندازی مجتمع های آموزشی در مناطق مرزی

راه اندازی مجتمع های آموزشی در مناطق مرزی

وزیر آموزش وپرورش با بیان اینکه یکی از سیاستهای این وزارتخانه راه اندازی مجتمعهای آموزشی در نقاط محروم است، گفت: ایجاد این مجتمعها در مناطق مرزی کشور ضرورت ویژه ای دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی درنشست شورای مناطق مرزی کشور با اشاره به مشکلات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی موجود درنقاط مرزی اعلام کرد: مربی پرورشی تمام وقت در مجتمع‌های آموزشی و برگزاری کلاسهای ضمن خدمت مداوم در هفته، بسیاری از کمبودهای فرهنگی وآموزشی را مرتفع می کند.

وی استفاده از ظرفیتهای سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه های علمیه را متذکر شد و گفت: با وجود یکهزار و 200 مجتمع آموزشی در نقاط حساس مرزی باید از افراد مطلع و کاردان سایر نهادهای فرهنگی بهره گرفته شود.

دراین نشست مقرر شد؛ دبیرخانه دائمی شورای مناطق مرزی در سازمان مدارس غیردولتی وتوسعه مشارکتهای مردمی راه اندازی و جلسات مستمر با حضور معاونان وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان وزارتخانه های فرهنگ وارشاد اسلامی و اطلاعات برگزار شود.

کد مطلب 1106015

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