راه اندازی مجتمع های آموزشی در مناطق مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی درنشست شورای مناطق مرزی کشور با اشاره به مشکلات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی موجود درنقاط مرزی اعلام کرد: مربی پرورشی تمام وقت در مجتمع‌های آموزشی و برگزاری کلاسهای ضمن خدمت مداوم در هفته، بسیاری از کمبودهای فرهنگی وآموزشی را مرتفع می کند.

وی استفاده از ظرفیتهای سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه های علمیه را متذکر شد و گفت: با وجود یکهزار و 200 مجتمع آموزشی در نقاط حساس مرزی باید از افراد مطلع و کاردان سایر نهادهای فرهنگی بهره گرفته شود.

دراین نشست مقرر شد؛ دبیرخانه دائمی شورای مناطق مرزی در سازمان مدارس غیردولتی وتوسعه مشارکتهای مردمی راه اندازی و جلسات مستمر با حضور معاونان وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان وزارتخانه های فرهنگ وارشاد اسلامی و اطلاعات برگزار شود.