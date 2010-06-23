به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الصباح امروز در مقاله ای با اشاره به معضل اخیر قطع برقی درعراق و تداوم اختلافات در مسئله تشکیل دولت جدید میان جریان های سیاسی این کشور، هیچکدام از این مسائل را در 7 سال اخیر پس از اشغال عراق جدید ندانسته است.

"عبدالزهره زکی" در این باره می نویسد: این مهم نیست که کدامیک از این دو بحران سبب ساز دیگری شد، در واقع باید به این مسئله اذعان کرد که معضل برق در عراق پیش از بحران سیاسی نیز وجود داشته است.

وی در ادامه با اشاره به سابقه تکرار چالش تشکیل دولت در عراق در چهار سال پیش، اظهار می دارد: البته بحران سیاسی در عراق نیز مسئله جدیدی نیست و تنها این مسئله را می توان دور جدیدی از چالش های سیاسی در این کشور دانست.

سرمقاله نویس روزنامه الصباح البته به این مسئله اشاره می کند که تداوم سه ماهه اختلافات در مسئله تشکیل دولت جدید در آغاز اعتراضات مردمی نسبت به کمبود برق تاثیر داشته است.

وی در ادامه می نویسد: حل معضل کمبود برق درعراق به یک حرکت ملی نیاز دارد تا در راستای آن وزارت برق و دولت راه حل های جدی در این مسئله ارائه کنند.

جمع گسترده مردم عراق که در روزهای اخیر در اعتراض به قطعی برق به خیابان ها ریختند پیش از آن غبار جدال های سیاسی را استشمام کرده بودند و برای آنها این مسئله مهم نبود که از تظاهرات شان بهره برداری سیاسی شود یا نشود.

البته جریان های سیاسی می توانستند با شرکت در اعتراضات اخیر از آن در رقابت های سیاسی خود استفاده کنند و این خود جزئی از رقابت های دموکراتیک بشمار می رود.

خاطر نشان می شود اعتراضات اخیر مردم عراق به معضل کمبود برق در نهایت به استعفای وزیر برق منجر شد. بر این اساس، "نوری المالکی" نخست وزیر عراق به "وحید کریم" توصیه کرده بود که از سمت خود استعفا کند.

در روزهای اخیر مراجع دینی شهر نجف نیز اعتراض علیه معضل کمبود برق را حق مردم عراق دانسته و خواستار تحرک دولت در این مسئله شده بودند.