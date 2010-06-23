  1. بین الملل
  2. سایر
۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۹

همزمان با سفر وزیر خارجه هند؛

وزیر خارجه انگلیس امروز به پاکستان می رود

وزیر خارجه انگلیس امروز به پاکستان می رود

وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور امروز در اولین دیدار رسمی خود به پاکستان سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرد که "ویلیام هیگ" از امروز چهارشنبه 23 ژوئن تا 25 ژوئن (4 تیر) برای انجام گفتگوهای رسمی با "شاه محمود قریشی" وزیر امور خارجه و وزیر کشور  پاکستان به این کشور سفر می کند.

قریشی و ویلیام هیگ درباره مسائل بین المللی و منطقه ای که مورد توجه پاکستان و انگلیس است، به تبادل نظر و گفتگو با یکدیگر می پردازند.

بر اساس این گزارش وزرای امور خارجه انگلیس و پاکستان پس از گفتگو با یکدیگر یک کنفرانس خبری مشترک را برگزار می کنند.  

در بیانیه منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه انگلیس آمده است که روابط دوجانبه اسلام آباد و لندن در طی سفر "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری پاکستان به انگلیس در روزهای 13 و 14 مه 2009 افزایش یافته است.

سفر هیگ به پاکستان درحالی صورت می گیرد که وزیر امور خارجه هند همچنین امروز چهارشنبه در خصوص احیای فرآیند گفتگوهای هند و پاکستان و برای تکمیل دستور کار نشست وزرای خارجی این دو کشور به پاکستان سفر می کند.

کد مطلب 1106018

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها