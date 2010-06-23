ساخت طبیعی ترین دست مصنوعی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر شرکتهای متعددی در جهان وجود دارند که دستهای مصنوعی با توانایی انجام فعالیتهای پیچیده را به فروش می رسانند، دستهایی که هر انگشت در آن حرکت مجزایی داشته و حتی حس لامسه را در افراد به وجود می آورد.

به تازگی شرکت انگلیسی RSLSteeper با ارائه دست بیونیکی الکترونیکی که شباهت زیادی به دست طبیعی انسان دارد، خود را وارد میدان این رقابتها کرده است.

هر یک از انگشتهای این دست مصنوعی از موتوری مجزا و میکروپردازشگرهایی برخوردار است که می توانند توالی حرکت انگشتان برای انجام حرکات مختلف از جمله گرفتن اجسام را کنترل کنند. در صورتی که جسم از دست بیونیکی بلغزد، پردازشگرها این لغزش را ردیابی کرده و برنامه "گرفتن اتوماتیک" متناسب با میزان لغزش قدرت انگشتها را برای نگه داشتن جسم افزایش می دهند.

حسگرها همچنین موقعیت شست دست را ردیابی کرده و به کاربر امکان می دهد آن را برای کنترل بهتر جسمی که در دست گرفته است، متناسب با شکل جسم حرکت دهد. برای مثال موقعیت شست دست و نیرویی که وارد می آورد در هنگام گرفتن یک کارت و یا در هنگام تایپ کردن با یکدیگر متفاوت است.

مچ این دست که در مرحله آزمایش به سر می برد، امکان چرخشی 135 درجه ای را به وجود آورده و میزان انعطاف پذیری و کشش آن نیز 35 درجه خواهد بود. به گفته شرکت تولید کننده، این میزان از انعطاف پذیری و کشش می تواند غیر طبیعی به نظر آمدن دست را در هنگان انجام کارهای مختلف تا سطح بسیار زیادی کاهش دهد.

از سویی دیگر پوست چند لایه و سیلیکونی این دست کاملا طبیعی به نظر رسیده و در 19 رنگ مختلف به منظور انطباق با پوست بدن کاربر ارائه خواهد شد. سر انگشتها در این دست بیونیکی مقاوم سازی شده و تمامی سطح این دست به منظور افزایش مقاومت از استخوانبندی شبکه مانندی پوشیده شده است.

بر اساس گزارش گیزمگ، حرکات کلی دست توسط نرم افزار تعادلی کنترل شده و تنظیمات ویژه و فردی از قبیل سرعت گرفتن اجسام یا حرکت انگشتان توسط کلینیکها انجام خواهد گرفت و کاربر به صورت روزانه می تواند با ارسال سیگنالی به دست، کاربردهای مختلف آن را فعال کند.