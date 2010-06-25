  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۴ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۵

سیستم جامع اطلاعات صدا و سیمای مراکز راه اندازی می‌شود

سیستم جامع اطلاعات صدا و سیمای مراکز که نسخه ارتقاء یافته نرم افزار جامع اطلاعات است همزمان با همایش مدیران اطلاعات و برنامه ریزی مراکز افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی اصفهانی مدیر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد معاونت امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیما با بیان این مطلب گفت: رویکرد اصلی در ارتقاء نرم افزار، امکان رصد دائمی اطلاعات توسط مدیران ارشد سازمان و تکمیل فرمهای اطلاعاتی نرم افزار است.

وی در ادامه افزود: از این رو گزارشگری از نرم افزار در نسخه جدید به ساده ترین شکل ممکن انجام می شود. با توجه به اینکه در گذشته، مشکلات متعددی برای جمع آوری اطلاعات و ثبت آن از صدا و سیمای مراکز وجود داشت در این نسخه سعی شده با استفاده از فناوریهای نوین تبادل اطلاعات، ضمن مرتفع کردن مشکلات، قابلیت های جدیدی به سیستم جامع اضافه شود.

همایش مدیران اطلاعات و برنامه ریزی مراکز هشتم تا یازدهم تیر سال جاری در سنندج برگزار و نسخه جدید سیستم جامع اطلاعات بصورت رسمی در این همایش با حضور معاونین امور مجلس و استانها و برنامه ریزی نظارت سازمان افتتاح و بهره برداری خواهد شد.

کد مطلب 1106029

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها