به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی اصفهانی مدیر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد معاونت امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیما با بیان این مطلب گفت: رویکرد اصلی در ارتقاء نرم افزار، امکان رصد دائمی اطلاعات توسط مدیران ارشد سازمان و تکمیل فرمهای اطلاعاتی نرم افزار است.

وی در ادامه افزود: از این رو گزارشگری از نرم افزار در نسخه جدید به ساده ترین شکل ممکن انجام می شود. با توجه به اینکه در گذشته، مشکلات متعددی برای جمع آوری اطلاعات و ثبت آن از صدا و سیمای مراکز وجود داشت در این نسخه سعی شده با استفاده از فناوریهای نوین تبادل اطلاعات، ضمن مرتفع کردن مشکلات، قابلیت های جدیدی به سیستم جامع اضافه شود.

همایش مدیران اطلاعات و برنامه ریزی مراکز هشتم تا یازدهم تیر سال جاری در سنندج برگزار و نسخه جدید سیستم جامع اطلاعات بصورت رسمی در این همایش با حضور معاونین امور مجلس و استانها و برنامه ریزی نظارت سازمان افتتاح و بهره برداری خواهد شد.