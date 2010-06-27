آغاز توزیع کارت آزمون دکتری پیام نور از 23 و 24 تیر/ ظرفیت پذیرش اعلام شد

محمدهادی امین ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بیش از 6 هزار داوطلب در 28 رشته گرایش در آزمون نوبت هشتم دوره دکتری دانشگاه پیام نور به رقابت می پردازند.
رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور با اشاره به زمان برگزاری آزمون دکتری این دانشگاه گفت: آزمون نوبت هشتم دوره دکتری دانشگاه پیام نور روز جمعه 25 تیرماه در دو نوبت صبح و عصر در تهران برگزار می شود.
ناجی همچنین در خصوص ظرفیت پذیرش در دوره دکتری دانشگاه پیام نور گفت: ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره دکتری نوبت هشتم دانشگاه پیام نور بر اساس دفترچه راهنمای ثبت نام در هر رشته از دو تا 5 نفر متغیر است.
وی در مورد اعلام نتایج آزمون دکترای دانشگاه پیام نور گفت: اعلام نتایج نهایی آزمون نوبت هشتم دکتری هنوز به صورت قطعی مشخص نیست.
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