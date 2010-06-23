به گزارش خبرنگار مهر، تیم دوومیدانی معلولان کشورمان روز جمعه با 35 ورزشکار عازم تونس می شود تا از روز یکشنبه در رقابت‌های بین المللی تونس که حکم انتخابی بازیهای آسیایی گوانگژو را دارد، حضور پیدا کند.

کاروان دوومیدانی کاران معلول ایرانی روز جمعه تهران را به مقصد استانبول ترک می کند تا از این طریق راهی تونس شود. ورزشکاران کشورمان روز شنبه در کلاس‌بندی شرکت می کنند و از روز یکشنبه در رقابت‌ها حضور پیدا خواهند کرد.

سیداحمد سیدباقری، مسئول انجمن دوومیدانی معلولان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاروان ایران متشکل از پنج نابینا، پنج فلج مغزی، سه کم توان ذهنی و 22 قطع عضو است. رقابت‌های تونس حکم انتخابی بازیهای آسیایی گوانگژو را دارد هرچند که رقابت‌های تدارکاتی مناسبی هم برای افراد حاضر در این مسابقات به حساب می آید.