ضرورت کاهش هجمه ها بر مجلس/ استیضاح هیئت رئیسه به صلاح نیست

ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برخی بحث ها در چند روز گذشته در خصوص مصوبه مجلس برای ساماندهی مراکز آموزش عالی غیر دولتی، اظهار داشت: پس از مصوبه امروز درباره لازم الاجرا شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حیثیت زیر سئوال رفته مجلس بازگشت و مصلحت نیست این موضوع ادامه یابد.

وی افزود: این مصوبه پیام حمایت از نیروهای اصولگرای مجلس و پایبندی از ولایت را در پی داشت و شرایط باید به گونه ای باشد که هجمه ها بر مرکز قانونگذاری کشور نباشد.

اسماعیلی تصریح کرد: نباید از این موضوعات احساس شکاف بین نیروهای اصولگرا برداشت شود و طرح بحث استیضاح هیئت رئیسه مجلس در شرایط فعلی به نفع کشور نیست.