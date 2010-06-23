نبود زیرساختهای مورد نیاز موجب کند شدن توسعه فناوریهای نوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی ظهر چهارشنبه در سمینار آموزش شهر و شهروند الکترونیک با بیان اینکه استفاده از تکنولوژی های نوین دنیا، جز لاینفک مدیریت شهری است، افزود: رشد روز افزون جمعیت شهری نیاز به شهروند الکترونیک را در جامعه بیش از پیش نمایان می کند و باید برای رسیدن به مدیریت واحد شهری در این بستر، گام برداشت.

وی افزود: برای تسریع در فناوری فرآیند و دستیابی به این مهم، باید از ابزارهای به روز در جامعه استفاده کرد.



وی ادامه داد: با توجه به شعار امسال مبنی بر "همت مضاعف، کار مضاعف"، امیدواریم پیشرفت در توسعه شهروند الکترونیک در سال جاری چشمگیرتر از سالهای گذشته باشد.

رفیعی با یادآوری اینکه شهرداری باید با استفاده از سیستمهای جدید وارد مقوله های مرتبط با IT شود، افزود: با توجه به مشکل عدم وجود درآمد پایدار در شهرداری ها امیدواریم با مصوبه مجلس بخشی از جرائم راهنمایی و رانندگی در اختیار شهرداری ها قرار بگیرد که در این صورت، بسیاری از مشکلات مالی این مجموعه ها حل شود.

این همایش به مدت دو روز در هتل بزرگ زنجان و به همت جهاد دانشگاهی واحد زنجان، استانداری و سازمان همیاری شهرداری های استان برگزار می شود و در آن شهردارانی از بیشتر شهرهای کشور حضور دارند.

