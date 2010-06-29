کبری خزعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به این که طبق قانون، شورایعالی انقلاب فرهنگی حق نظارت بر اجرای مصوبه های خود را دارد، مقرر شد تا دستگاهها عملکرد خود را در مورد اجرای طرح توسعه عفاف و حجاب که مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی است ارائه کنند تا وضعیت دستگاهها در این بخش مشخص شود.

وی با بیان این که بررسی عملکرد دستگاهها بعد از ارائه گزارش قوای سه گانه آغاز می شود، افزود: نتیجه بررسی این عملکرد بعد از دو جلسه اعلام خواهد شد تا مشخص شود در چه بخشهایی این قانون با قوت اجرا شده و در چه حوزه های ضعف وجود دارد.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان اظهار داشت: 30 وزارتخانه برای اجرای طرح عفاف و حجاب باید پاسخگو باشند و سه قوه نیز باید در مورد عملکرد دستگاهها گزارش کتبی ارائه کنند.

وی با اشاره به این که در جلسه شورای فرهنگی اجتماعی زنان آسیب شناسی نحوه اجرای طرح توسعه عفاف و حجاب در جامعه و دستگاههای اجرایی بررسی شد بیان داشت: در این جلسه علاوه بر بازنگری آیین نامه شورای زنان با هدف توسعه و ارتقاء فعالیتهای این شورا، چگونگی نحوه اجرای طرح توسعه عفاف و حجاب در جامعه و دستگاههای اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به نظر اعضای شورا در خصوص عملکرد مثبت و ضعف برخی دستگاهها نسبت به اجرای این طرح، بر ضرورت قدردانی از دستگاههایی که در جهت اجرای مناسب طرح اقدام کرده اند تاکید شد.

وی با بیان این که اعلام شده در میان 30 دستگاه مسئول تنها نیروی انتظامی وظیفه خود را در اجرای طرح عفاف و حجاب انجام داده اظهار داشت: این گونه نیست و تمامی دستگاهها در این حوزه وارد شده اند که فعالیت برخی از آنها قوی تر بوده و برخی نیز ضعیف عمل کرده اند ولی به دلیل این که مردم به طور ملموس با نیروی انتظامی در ارتباط هستند، این گونه تصور می شود که تنها نیروی انتظامی در این طرح وارد عمل شده است.

خزعلی تصریح کرد: برخی عنوان می کنند که در اجرای طرح توسعه عفاف و حجاب نیروی انتظامی حلقه آخر است اما اینطور نیست و این بخش نیز به اندازه 29 دستگاه دیگر مجری طرح مسئولیت دارد، مگر طرح توسعه عفاف و حجاب ارتش است که بگوییم نیروی انتظامی آخرین حلقه آن است.