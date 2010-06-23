به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته سه شنبه 2 هزارو 400 متر از خط آهن مسیر تهران-مشهد بر اثر وقوع سیل در محدوده شاهرود تخریب شد.

بر اثر این اتفاق که در نتیجه وقوع سیل در منطقه شاهرود رخ داده است، عبور کلیه قطارهای باری و مسافری که در حال حرکت به سمت تهران و مشهد بودند به دلیل تخریب 2400 متر از زیرسازی خط و یا تخریب کامل خط در حوالی شاهرود متوقف شد که با اعلام راه آهن قطارهای بین راهی به مبادی اولیه بازگردانده شدند.

راه آهن جمهوری اسلامی ایران در این خصوص اعلام کرده است: بازسازی این مسیر عصر امروز سه شنبه 2 تیر 1389 به اتمام می رسد و از ظهر امروز نیز تمامی قطارها طبق برنامه قبلی خود اعزام خواهند شد.

همچنین با اعلام راه آهن، مسافران از لحظه ورود به ایستگاه با در دست داشتن اصل بلیت می توانند وجوه مربوط به بلیت را دریافت کنند، ضمن اینکه مسافرین و زائرین حرم مطهر امام رضا (ع) در این سفر، می توانند بدون نوبت بلیت در هر زمان که بخواهند به مقصد مشهد مقدس سفر کنند.