آغاز نصب کنتورهای هوشمند برق از نیمه اول تیر

به گزارش خبرنگار مهر، وزارتخانه های نیرو و صنایع صبح امروز با برگزاری نشستی مشترک، راهکارهای صرفه جویی مصرف برق در صنایع را بررسی کردند.

در این مراسم محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: وزارت نیرو متعهد است که ظرف یکسال آینده، تمامی کنتورهای فعلی مشترکان شبکه برق کشور را تعویض کند.

وی افزود: در حال حاضر پیک مصرف برق از 4 ساعت به 8 ساعت افزایش یافته است و این موضوع حساسیت کار وزارت نیرو را بالاتر می برد، این درحالی است که مشترکان باید با صرفه جویی در مصرف برق، این وزارتخانه را در راستای تامین برق مطمئن و پایدار مردم در تابستان یاری دهند.

همچنین در این گردهمایی، شهرام سامانی معاون راهبردی شرکت مدیریت شبکه برق کشور گفت: در خرداد ماه سال گذشته، میزان مصرف برق در کشور 34 هزار مگاوات بوده که این رقم در سال جاری، با افزایش 4 هزار و 590 مگاواتی برق از مرز 38 هزار مگاوات گذشته است.

وی گرمای شدید هوا را یکی از مهمترین دلایل افزایش مصرف برق در کشور دانست و تصریح کرد: مصرف برق در پیک خردادماه سال جاری نسبت به اردیبهشت ماه، 8 هزار مگاوات افزایش داشته است.

سامانی اظهار داشت: همه ساله در مردادماه، کشور بالاترین گرمای هوا را تجربه می کرد، اما امسال گرمای هوا از 1.5 ماه زودتر شروع شده است و به همین دلیل، مصرف برق در خردادماه به شدت افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 14 درصد از نیروگاههای کشور را نیروگاه های برق آبی تشکیل می دهند که به رغم بارندگی مطلوب و به دلیل عدم بارش برف، خوب عمل نکرده اند.

سامانی از افزایش پیک مصرف از 4 ساعت به 8 ساعت خبرداد و گفت: باید از طریق صرفه جویی در مصارف برق، پیک را به خوبی مدیریت کرد.