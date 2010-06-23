برنامه منسجمی برای پیشگیری از بروز آسیب در خانواده ها باید تدوین شود

نجیبه معماری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آموزش و مشاوره لازم و ملزوم یکدیگر هستند و آموزش بدون مشاوره نتیجه اثر بخش نخواهد داشت، افزود: بیشترین اختلافات در میان خانواده های تحت حمایت امداد مربوط به روابط زناشویی است.

وی با اشاره به اینکه در مقایسه با سالهای گذشته طلاق درمیان خانواده های تحت حمایت کاهش یافته است، اظهار داشت: در حال حاضر درتمامی شاخه های استان علاوه بر آموزشهای گروهی، چهره به چهره و اردویی خدمات مشاوره ای به روشهای مختلف تلفنی و مکاتبه ای به مددجویان ارائه می شود.

مشاور امور خانواده کمیته امداد همچنین از اجرای طرح غربالگری خبر داد و گفت: دراین طرح همه مددجویان در بدو پذیرش باید مشاوره شوند تا افرادی که نیاز به خدمات مشاوره ای دارند، شناسایی شوند.

وی ارائه خدمات مشاوره ای به خانواده های افراد معتاد در قالب برگزاری همایش، مشاوره چهره به چهره به زنان در زندان و انجام فعالیتهای پژوهشی مختلف مربوط به آسیب شناسی امور خانواده را از مهمترین برنامه های کمیته امداد درامر آموزش و مشاوره اعلام کرد.