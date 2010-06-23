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۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۳

آمریکایی ها به فیس بوک اعتماد ندارند

آمریکایی ها به فیس بوک اعتماد ندارند

تحقیقات جدید نشان می دهند آمریکایی ها به شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک اعتمادی ندارند و بیشتر سه غول بزرگ تکنولوژی جهان، مایکروسافت، گوگل و اپل را معتبر می دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات جدید نشان می دهد شرکتهای بزرگی از قبیل گوگل و اپل از نظر آمریکایی ها بیشتر از سایتهای اجتماعی مانند فیس بوک و یا توئیتر ارزش اعتماد کردن دارند.

بر اساس این تحقیق که بر روی بیش از دو هزار و صد نفر انجام گرفته است، 49 درصد از داوطلبان به این سه شرکت اعتماد کامل داشتند و در مقابل تنها هشت درصد به توئیتر و 13 درصد به فیس بوک اطمینان داشتند.

این نتایج درست همزمان با آغاز پیگرد قانونی گوگل در کشور فرانسه منتشر شده است. دسترسی به ظاهر تصادفی گوگل به اطلاعات شخصی کاربران باعث شد کشور فرانسه این شرکت را به اتهام نقض قوانین حریم خصوصی زیر سوال برده و تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

اپل نیز به تازگی اعلام کرده قصد دارد اطلاعات موقعیتی کاربران خود را به صورت زنده جمع آوری کند تا با استفاده از آنها بتواند خدمات نرم افزاها و محصولات خود را بهبود بخشد.

در این تحقیق تمامی شرکتهای تکنولوژیکی بزرگ و رسانه های جمعی مدرن در رتبه ای بالاتر از رسانه های سنتی قرار داشتند، به شکلی که تنها هشت درصد از بزرگسالان و 6 درصد از جوانان از اعتماد خود به این رسانه ها خبر دادند.

بر اساس گزارش رویترز، درصد بیشتری از جوانان در رده سنی 18 تا 29 سال به فیس بوک اعتماد داشتند، 20 درصد از جوانان نام تجاری فیس بوک را نامی معتبر خوانده و 15 درصد از آنها توئیتر را معتبر می دانستند.

کد مطلب 1106061

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