نخستین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند در لاهیجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، شورای اسلای شهر و شهرداری لاهیجان به منظور پاسداشت زحمات هنرمندان پرتوان شهر لاهیجان که همه ساله در جشنواره های نمایش کشور موفق به کسب افتخار برای شهر خود می شوند و همچنین بهره بردن شهروندان هنر دوست از اجراهای این عزیزان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به برنامه ریزی برای برگزاری این جشنواره کرد.

این جشنواره به مناسبت میلاد با سعادت حضرت امام جواد (ع) و حضرت امام علی (ع) از امروزآغاز و به مدت چهار روز در لاهیجان برگزار می شود.

این جشنواره هر روز از ساعت 19 به طور همزمان در بام سبز، پارک بعثت (باغ ملی)، پارک جانبازان، حاشیه استخر و جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

در این جشنواره نمایش های تمنای باران به کارگردانی محمد علی صادق حسنی، خانواده به کارگردانی نگار نادری، ما همه می دونیم به کارگردانی پوریا کریمی، ضیافت به کارگردانی محمود فرضی نژاد و o + به کارگردانی نگار نادری در 25 اجرا در سطح خیابان های لاهیجان به نمایش در می آید.

برنامه اختتامیه این جشنواره نیز به همراه ویژه برنامه جشن میلاد با سعادت حضرت علی (ع) از ساعت 19 رو جمعه چهارم تیر ماه در حاشیه استخر برگزار خواهد شد.

شهرداری و شورای اسلامی شهر لاهیجان در کنار توجه به عمران و آبادی شهر نمونه گردشگری لاهیجان برای اجرای برنامه های فرهنگی نیز اهمیت زیادی قائل شده و هر سال به مناسبتهای مخلتف اقدام به اجرای ویژه برنامه های مختلف فرهنگی می کند.

نخستین روز اجرای جشنواره با استقبال بسیار خوب شهروندان روبرو شد و آنان خوستار تداوم اجرای چنین برنامه های در شهر لاهیجان شدند.

از آنجائیکه برخی از اجراهای این جشنواره در نقاط گردشگری لاهیجان انجام می شود این موضوع باعث رضایت خاطر مسافران تابستانی لاهیجان نیز شد تا در کنار استفاده از جاذبه های تفریحی و گردشگری با تاریخ و فرهنگ شهر لاهیجان آشنا شوند.