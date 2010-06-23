خودکفایی دارویی تا سه سال دیگر / لیست اولویتهای فناوری دارویی

به گزارش خبرنگار مهر ، مصطفی قانعی صبح امروز چهارشنبه در حاشیه چهل و یکمین جلسه کمیسیون دائمی شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در تشریح گزارش ارائه شده در این جلسه پیرامون اولویت های فناوری در حوزه سلامت، اظهار داشت: این گزارش قرار است در قالب طرح ملی به کمیسیون عتف ارائه شود که در صورت پذیرفته شدن می تواند دستاورد موثری در زمینه سلامت به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اولویت های فناوری دارویی در کشور که در این گزارش به آن اشاره شده است، گفت: حوزه داروهای منوکلنونال آنتی بادی ها که وابستگی بسیاری برای کشور به همراه دارد و از طرفی نیز در درمان نقش بسیار موثری دارد، مهمترین اولویت است چرا که در حال حاضر نمی توان مانع ورود این فناوری در عرصه سلامت شد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به اولویت بحث داروهای نوترکیب نیز گفت: داروهای نوترکیب در حال بازکردن جایگاه خود در عرصه علم و فناوری است که با وجودی که جایگاه خوبی در درمان دارد و بسیار کم عارضه است، اما گران است و باید برای دستیابی به این فناوری تلاش شود.

وی با بیان اینکه داروهای گیاهی سهم بسیار پایینی در طب ایران دارد، افزود: ما می توانیم با وزارت جهاد کشاورزی موضوع طب ایرانی و سهم داروهای گیاهی را در این عرصه محقق کنیم.

قانعی اضافه کرد: در بحث مربوط به تجهیزات بسیار پیشرفته مثل سی تی اسکن، ام آر آی و پت اسکن نیز به دلایلی که وجود دارد، از خرید این تجهیزات در خارج از کشور ممانعت می شود و این درحالی است که در بحث تجهیزات پزشکی نباید ممانعتی وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه دستیابی به این فناوری ها در امنیت ملی، اقتصاد و دانش بسیار موثر است، گفت: دارو در هر کشوری به عنوان امنیت ملی محسوب می شود و در صورت نبود فناوری آن، اقتصاد کشور را وابسته می کند چرا که صرفه جویی در هر چیزی به غیر از دارو ممکن است.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اجبار برای خرید چندین برابر قیمت دارو از دیگر کشورها افزود: برای مثال قیمت یک دارو مشابه در ایران و پاکستان از یک کمپانی باهم متفاوت است و در این کشور به قیمت یک سوم قیمتی که به ایران فروخته می شود، می فروشند.



وی با بیان اینکه تحریم به نفع کشور است و باعث می شود به فکر راهکار برای خودکفایی در این بخش باشیم، ادامه داد: اولویت های فناوری دارویی طی یک جمع بندی در کمیسیون سلامت، به شورایعالی عتف خواهد رسید که در صورت تبدیل شدن به طرح ملی و حمایت مالی حدود سه سال بیشتر طول نخواهد کشید تا بتوانیم نیازمان را برطرف کنیم و به خودکفایی برسیم.