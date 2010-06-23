هنرمندان تئاتر اعتراض نسبت به عدم رعایت قرارداد تیپ را کتبا اعلام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، در پی اعتراض چند تن از هنرمندان، هیئت مدیره خانه تئاتر در جلسه دوشنبه 31 خرداد این اعتراض‌ها را بررسی کرد و با استناد به گفته شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد اسلامی مبنی بر اینکه همه هنرمندان تئاتر که در هر کجای ایران نمایش اجرا کنند مشمول قرارداد تیپ می‌شوند از هنرمندان در خواست کرد مراتب اعتراض خود را نسبت به نادیده گرفتن این قرارداد اعلام کنند.

همچنین هیئت مدیره خانه تئاتر در این جلسه نسبت به پرداخت نشدن بودجه خانه تئاتر در سال جاری ابراز نگرانی کرد چرا که اجرای بسیاری از برنامه‌های خانه تئاتر منوط به پرداخت بودجه است.

بررسی تاسیس شعب خانه تئاتر در شهرستان ها از دیگر موضوعاتی بود که در جلسه دوشنبه هیئت مدیره خانه تئاتر به آن پرداخته شد.