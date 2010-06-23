مقطع دکتری واحد بین المللی دانشگاه شیراز راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عزیزالله عزیزی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری افزود: در این مرحله سعی می شود در ابتدا چند رشته به صورت آزمایشی در مقطع دکتری پذیرش شود که در خصوص رشته ها نیز بررسی ها در حال انجام است.

وی با اشاره به پیشینه واحد بین المللی دانشگاه شیراز نیز بیان کرد: این واحد از سال 83 با تعداد کمی رشته و دانشجو کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر در 40 رشته گرایش کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

رئیس واحد بین الملل دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه در مدت گذشته در سه رشته کارشناسی نیز پذیرش دانشجو صورت گرفته اما تعطیل شد، توضیح داد: در این خصوص اهداف چنین برنامه ریزی شد که تمرکز این واحد بر روی تحصیلات تکمیلی معطوف و به جای دوره های کارشناسی در تحصیلات تکمیلی از جمله دکتری پذیرش دانشجو انجام شود.

عزیزی با اشاره به ثبت نام در این واحد نیز بیان کرد: اول تیرماه تا پایان مرداد ماه ثبت نام در این واحد به صورت اینترنتی انجام می شود که در این مدت مدارک متقاضیان مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: معیارها نیز بر اساس مدارک تحصیلی دوره لیسانس شامل معدل، دانشگاه محل تحصیل، مدارک پژوهشی دانشجو، آزمون که به صورت شفاهی و در برخی رشته ها به صورت کتبی است مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس واحد بین الملل دانشگاه شیراز گفت: در سال گذشته دو هزار و 220 نفر داوطلب وجود داشت که از بین آنها 360 نفر دانشجو پذیرفته شد و ظرفیت پذیرش امسال نیز در حدود 400 نفر پیش بینی می شود.

عزیزی در پاسخ به این سئوال یکی از خبرنگاران که چرا این واحد قصد دارد از قشم خارج شود، بیان کرد: در شیراز یک منطقه ویژه دانشگاهی وجود دارد که همان ویژگی های مناطق کیش و قشم را دارد و دانشگاه ها می توانند مجوز فعالیت در آن را دریافت کنند و بر این اساس این واحد نیز ترجیح می دهد فعالیتهای خود را در این منطقه با اخذ مجوزهای لازم دنبال کند.