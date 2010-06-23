اورژانس بهداشت محیط در یزد راه‌ اندازی شد

سیدجلیل میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این سامانه به منظور رسیدگی به فوریت ‌های بهداشت محیط راه ‌اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شماره 09678 با گستره کشوری و شماره 7245500 نیز در استان یزد در کمترین زمان ممکن به فوریتهای بهداشت محیط رسیدگی خواهد کرد.

میرمحمدی عنوان کرد: ناظران بهداشت محیط به صورت شبانه‌ روزی در این سامانه‌ ها مستقر هستند و به محض اعلام از سوی شهروندان در محل حاضر خواهند شد.

وی با اشاره به مصداقهای قابل رسیدگی در این سامانه بیان داشت: عرضه فرآورده‌ های دامی، کشاورزی و ... به صورت غیربهداشتی، توزیع مواد خوراکی تاریخ مصرف گذشته، توزیع موادغذایی در محیط‌های آلوده، عدم رعایت موازین بهداشتی از سوی صاحبان اصناف به ویژه در صنوف عرضه‌کننده مواد خوراکی و ... از جمله مواردی است که با اعلام در این سامانه توسط ناظران بهداشتی مناطق مختلف، قابل پیگیری خواهد بود.

میرمحمدی بیان تاکید کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی به ویژه در عرضه مواد خوراکی و غذایی با سامانه یاد شده تماس حاصل کنند تا با ایجاد این تعامل، دیگر شاهد فعالیت مراکز غیربهداشتی در سطح استان نباشیم.