  1. استانها
  2. یزد
۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۱

اورژانس بهداشت محیط در یزد راه‌ اندازی شد

اورژانس بهداشت محیط در یزد راه‌ اندازی شد

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از راه‌ اندازی اورژانس بهداشت محیط در یزد خبر داد.

سیدجلیل میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این سامانه به منظور رسیدگی به فوریت ‌های بهداشت محیط راه ‌اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شماره 09678 با گستره کشوری و شماره 7245500 نیز در استان یزد در کمترین زمان ممکن به فوریتهای بهداشت محیط رسیدگی خواهد کرد.

میرمحمدی عنوان کرد: ناظران بهداشت محیط به صورت شبانه‌ روزی در این سامانه‌ ها مستقر هستند و به محض اعلام از سوی شهروندان در محل حاضر خواهند شد.

وی با اشاره به مصداقهای قابل رسیدگی در این سامانه بیان داشت: عرضه فرآورده‌ های دامی، کشاورزی و ... به صورت غیربهداشتی، توزیع مواد خوراکی تاریخ مصرف گذشته، توزیع موادغذایی در محیط‌های آلوده، عدم رعایت موازین بهداشتی از سوی صاحبان اصناف به ویژه در صنوف عرضه‌کننده مواد خوراکی و ... از جمله مواردی است که با اعلام در این سامانه توسط ناظران بهداشتی مناطق مختلف، قابل پیگیری خواهد بود.

میرمحمدی بیان تاکید کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی به ویژه در عرضه مواد خوراکی و غذایی با سامانه یاد شده تماس حاصل کنند تا با ایجاد این تعامل، دیگر شاهد فعالیت مراکز غیربهداشتی در سطح استان نباشیم.

کد مطلب 1106084

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها