به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی فلسفه پراگماتیستی و آرای فلاسفه این حوزه فلسفی پرداخته است. نویسنده فلسفه‌های قاره‌ای، تحلیلی و پراگماتیستی را از یکدیگر تفکیک می‌کند و هر کدام را به صورت جداگانه بررسی می‌کند.

او معتقد است در این "پات" و بن بستی که میان این سه فلسفه وجود دارد، پراگماتیسم تعدیل شده بهترین شیوه فلسفی به شمار می‌رود.

او برای این طرح و ایده آرای فلاسفه‌ای چون هایدگر، دیوئی، رورتی، پیرس و بسیاری از فلاسفه قرن 19 و بیستم میلادی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در واقع طرح و ایده مارگولیس راهکاری میانه، بین فلسفه قاره‌ای و فلسفه تحلیلی به شمار می‌رود.

این کتاب با عنوان "مزیت پراگماتیسم: فلسفه امریکایی و اروپایی در اواخر قرن بیستم" از سوی انتشارات دانشگاه استنفورد منتشر شده است.

مارگولیس استاد فلسفه دانشگاه تمپل در فیلادلفیلا است.