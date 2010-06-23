به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی فلسفه پراگماتیستی و آرای فلاسفه این حوزه فلسفی پرداخته است. نویسنده فلسفههای قارهای، تحلیلی و پراگماتیستی را از یکدیگر تفکیک میکند و هر کدام را به صورت جداگانه بررسی میکند.
او معتقد است در این "پات" و بن بستی که میان این سه فلسفه وجود دارد، پراگماتیسم تعدیل شده بهترین شیوه فلسفی به شمار میرود.
او برای این طرح و ایده آرای فلاسفهای چون هایدگر، دیوئی، رورتی، پیرس و بسیاری از فلاسفه قرن 19 و بیستم میلادی را مورد بررسی قرار میدهد.
در واقع طرح و ایده مارگولیس راهکاری میانه، بین فلسفه قارهای و فلسفه تحلیلی به شمار میرود.
این کتاب با عنوان "مزیت پراگماتیسم: فلسفه امریکایی و اروپایی در اواخر قرن بیستم" از سوی انتشارات دانشگاه استنفورد منتشر شده است.
مارگولیس استاد فلسفه دانشگاه تمپل در فیلادلفیلا است.
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