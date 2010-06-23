به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین امین جعفری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف والای اجرای طرح شجره طیبه اظهارداشت: هدف از اجرای این طرح تقویت ایمان، معرفت و بصیرت دانش‌آموزان و فرهنگیان است.



وی محدوده اجرای طرح را در استان قم واحدهای پیشگامان‌(مقطع متوسطه خواهر و برادر) و کانون‌های بسیج فرهنگیان ادارات استان قم عنوان کرد و افزود: این طرح در مناطق آسیب پذیر اجرا می‌شود و 12 نفر به عنوان سرگروه حلقه‌های تربیتی شجره طیبه شناسایی و انتخاب می‌شوند.



امین جعفری افزود: در این طرح 8 نفر به عنوان سر حلقه‌های تربیتی شجره طیبه شناسایی و انتخاب می‌شوند و در دوره آموزشی متمرکز در تهران آموزش می‌بینند.



مدیرکل آموزش و پرورش استان قم، دوره آموزشی سرگروهای حلقه‌های تربیتی را به مدت یک هفته عنوان کرد و افزود: این دوره‌ها در 83 ساعت حضوری و غیر حضوری در استان برگزار می‌شود.



وی تصریح کرد: دانش آموزان و فرهنگیان در کلاس‌های انس و الفت دینی شرکت می‌کنند و توسط سر‌گروه‌های حلقه‌های تربیتی، آموزش می‌بینند.

