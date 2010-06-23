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۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۱

امین جعفری خبر داد:

طرح شجره طیبه در قم اجرا می‌شود

طرح شجره طیبه در قم اجرا می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان قم گفت: طرح شجره طیبه با مشارکت سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه علی بن ابیطالب(ع) در قم اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین امین جعفری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف والای اجرای طرح شجره طیبه اظهارداشت: هدف از اجرای این طرح تقویت ایمان، معرفت و بصیرت دانش‌آموزان و فرهنگیان است.

وی محدوده اجرای طرح را در استان قم واحدهای پیشگامان‌(مقطع متوسطه خواهر و برادر) و کانون‌های بسیج فرهنگیان ادارات استان قم عنوان کرد و افزود: این طرح در مناطق آسیب پذیر اجرا می‌شود و 12 نفر به عنوان سرگروه حلقه‌های تربیتی شجره طیبه شناسایی و انتخاب می‌شوند.

امین جعفری افزود: در این طرح 8 نفر به عنوان سر حلقه‌های تربیتی شجره طیبه شناسایی و انتخاب می‌شوند و در دوره آموزشی متمرکز در تهران آموزش می‌بینند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم، دوره آموزشی سرگروهای حلقه‌های تربیتی را به مدت یک هفته عنوان کرد و افزود: این دوره‌ها در 83 ساعت حضوری و غیر حضوری در استان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: دانش آموزان و فرهنگیان در کلاس‌های انس و الفت دینی شرکت می‌کنند و توسط سر‌گروه‌های حلقه‌های تربیتی، آموزش می‌بینند.
 

کد مطلب 1106093

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