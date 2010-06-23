4 پیشکسوت فعال در زمینه شاهنامه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگداشت هزارمین سال سرایش شاهنامه و ثبت نسخه بایسنقری در حافظه جهانی یونسکو صبح امروز چهارشنبه 2 تیرماه در محل دانشکده صدا و سیما برگزار شد.

در این مراسم که با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده صدا و سیما، کمیسیون ملی یونسکو، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و فرهنگستان هنر برگزار شد ابتدا مرشد ترابی از پیشکسوتان نقالی در فضای بیرونی تالار به اجرای زنده نقالی پرداخت که این مراسم به دلیل برپایی در راهروی دانشکده چندان مورد پسند ترابی واقع نشد و وی از محدودیت مکان و سر و صدای مزاحم و به ویژه صدای بلندگوی دانشکده گله کرد.

ادامه مراسم که در تالار دانشکده پی گرفته شد با اجرای یک نمایش کوتاه، اجرای موسیقی و اجرای زیبای عباس شیرخدا که تا پایان مراسم هم قطعات حماسی و زورخانه ای متنوعی را اجرا کرد، دنبال شد.

از بخشهای قابل توجه مراسم نقالی مرشد ترابی از بخشهایی از شاهنامه و در ادامه نقالی خوب سیدمصطفی سعیدی از داستان روبه رو شدن رستم با دیو سپید و کشتن او بود که تشویق حاضران نیز موید این مطلب بود.

تجلیل از چند پیشکسوت که سالهای سال وقت و عمر خود را در راه خدمت به شاهنامه گذاشته اند از دیگر بخشهای مراسم بود که در این بخش با حضور علی اصغر غلامرضایی معاون پژوهش دانشکده صدا و سیما، محمدرضا سعیدآبادی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو و چونلی هان نماینده و مدیر دفتر منطقه ای یونسکو در ایران از 4 چهره ادبی و هنری تجلیل به عمل آمد.

اسفندیار احمدیه پایه گذار انیمیشن در ایران که از چندین اقتباس از شاهنامه در ساخت انیمیشن در کارنامه خود دارد، مرشد سیدمصطفی سعیدی با بیش از 50 سال سابقه نقالی شاهنامه و بیش از هزاربار قصه خوانی شاهنامه در سراسر کشور، غلامعلی امیر نوری از پیشکسوتان رادیو که شاهنامه خوانی های وی به ویژه اجرای کامل شاهنامه به صورت صوتی توسط وی شهرت دارد و همچنین زنده یاد حمید عاملی با سابقه بیش از 50 سال قصه خوانی در رادیو چهره هایی بودند که از آنها تجلیل شد و لوح و جوایز خود را دریافت کردند. این چهره ها و خواهرزاده زنده یاد عاملی همچنین لوح ویژه یونسکو را نیز دریافت کردند.

در ادامه مراسم از فارغ التحصیلان دانشکده صدا و سیما که در زمینه شاهنامه به ویژه اقتباس از نسخه بایسنقری کار هنری انجام داده و در بخش مسابقه تولیدات هنری رسانه ای بر اساس شاهنامه برگزیده شده بودند تجلیل شد.

برگزیدگان در بخشهای پویانمایی، فیلم، تدوین، طرح و گرافیک، قطعه ادبی شامل فیلمنامه و نمایشنامه، برنامه رادیویی و عکس معرفی شدند.