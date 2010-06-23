گزارش عملکرد پژوهشی دستگاههای اجرایی به وزیر علوم ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قدسی پور صبح امروز چهارشنبه در حاشیه چهل و یکمین جلسه کمیسیون دائمی شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: منتظر برگزاری جلسه شورایعالی عتف هستیم تا گزارش عملکرد بودجه های عملیاتی امور پژوهشی دستگاهها رسما ارائه و تصویب شود.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره به انتقال دبیرخانه شورایعالی عتف به این مرکز مهم ترین اولویت های این مرکز را راه اندازی کمیسیون های شورا عنوان کرد و گفت: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور پیش از این به قسمت کلان علم و فناوری مانند تولید علم، مقالات و اختراعات می پرداخت اما هم اکنون این مرکز علاوه بر این، به حوزه هایی مانند علوم پایه، سلامت و علوم انسانی نیز وارد شده است.

وی ادامه داد: وارد شدن مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در حوزه های بخشی علم و فناوری مهمترین رویدادی است که اتفاق افتاده است.

قدسی پور با اشاره به راه اندازی و آغاز به کار 10 کمیسیون علم و فناوری از 12 کمیسیون مدنظر شورایعالی عتف در 5 ماه گذشته خاطرنشان کرد: در چهل و یکمین جلسه کمیسیون دائمی عتف این کمیسیون ها گزارش عملکرد خود را ارائه دادند.