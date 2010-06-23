استفاده از ابزارهای جدید در تبلیغ و اطلاع رسانی دینی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، حجت الاسلام سید فرج موسوی اطهر ظهر چهارشنبه در دیدار با برخی از هنرمندان و پرسنل حوزه هنری استان، افزود: با توجه ظهور فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی در جهان شاید اکنون شیوه های تبلیغی گذشته جواب ندهند و بر این اساس باید به شیوه های جدید و به روز متوسل شد.

وی بیان کرد: دشمنان دین و نظام جمهوری اسلامی از تمام امکانات و ابزار خود برای تضعیف دین و نظام استفاده می کنند و هر روزه تهاجمات جدیدی را بر علیه ما شروع می کنند و لازم است مانیز برای مقابله با این هجمه ها همه امکاناتمان را بسیج کنیم.

موسوی اطهر اظهار داشت: ابزار هنر به دلیل تاثیرگذاری و مانایی بهترین راه برای معرفی دین و اشاعه معارف اسلامی در جامعه است و در این خصوص دستگاههای فرهنگی به خصوص حوزه هنری، وظیفه سنگینی دارند.

وی به دست آوردها بزرگ حوزه هنری در کشور اشاره کرد و گفت: آثاری که حوزه هنری در همه زمینه های فرهنگی و هنری تولید نموده آثاری فاخر و ارزشمند است.

موسوی اطهر بیان کرد: در برنامه ها و فعالیت های دینی باید به خروجی و آثار آن توجه شود زیرا اگر برنامه ای خروجی مناسبی نداشته باشد، این اتلاف وقت و سرمایه است.

رئیس حوزه هنری استان نیز در این دیدار گفت: سازمان تبلیغات اسلامی استان اصلی ترین متولی مسائل دینی در کشور است که در طول سی ساله انقلاب برکات چشمگیری داشته است.

رضا پارسیان نژاد افزود: حوزه هنری استان نیز به عنوان یکی از نهادهای وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی با دو رویکرد جذب و پرورش استعدادهای هنری و تولید آثار فاخر هنری در راستای اشاعه فرهنگ و هنر دینی تلاش می کند.

پارسیان نژاد یادآور شد: پرداختن به هنر دینی برکات فراوانی دارد که این برکات را در فعالیت های مختلف دینی شاهد بوده ایم.

وی برگزاری جشنواره ادبی انتظار، تولید چند فیلم کوتاه دینی، نهضت تربیت فیلمساز دینی، چاپ کتاب و ساخت و تولید انیمیشن و برگزاری جشنواره فرهنگ و مفاهیم قرآنی را برخی از برنامه های سال جاری این حوزه عنوان کرد.