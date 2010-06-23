مدیران استان یزد طرح مسکن مهر را با جدیت دنبال کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح ‌زاده ظهر چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان یزد که با حضور فرمانداران و اعضای این شورا برگزار شد، اظهار داشت: دولت با طرح مسکن مهر، از فعالیت زمین ‌خوران جلوگیری کرده و مانع ایجاد بافتهای غیراصولی در شهرها شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف طرح مسکن مهر، خانه ‌دار شدن بخشی از افراد جامعه است، اجرای دقیق مصوبات هیئت دولت در این زمینه را ضروری دانست.

فلاح ‌‍زاده خاطرنشان کرد: باید تلاش کرد تا طرح مسکن مهر بر اساس برنامه زمان‌ بندی شده اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه طرح مسکن مهر از طرح ‌های اولویت ‌دار و مهم دولت به شمار می ‌رود، از همه مدیران خواست تا این طرح را با جدیت دنبال کنند.

استاندار یزد با اشاره به اینکه عملکرد طرح مسکن مهر در برخی از شهرستان‌ های استان یزد، پیشرفت مناسبی نداشته است، تسریع در اجرای این طرح را خواستار شد.

وی با اشاره به حل و رفع برخی مشکلات اجرای مسکن مهر در استان یزد اظهار داشت: در زمینه مباحث مالیاتی مسکن مهر، در زمینه مسائل و مشکلات پیش ‌رو تصمیم‌ گیری شده است.

فلاح‌ زاده همچنین عنوان کرد: در زمینه عملیات زیرساختی نظیر برق، آب، گاز و ... مسائل مختلف مطرح شده و تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شده که امید می‌رود بر حسب اولویت‌ ها عملیات اجرایی آغاز شود.

استاندار یزد همچنین با اشاره مسائل بانکی پیش ‌روی این طرح نیز بیان داشت: بر اساس تصمیم‌ گیری ‌های انجام شده مقرر شد؛ مسکن و شهرسازی عملیات معرفی به بانک ‌ها را انجام دهد و بانک مسکن نسبت به پرداخت مرحله دوم و برخی از واحدها مرحله سوم تسهیلات اقدام کند تا پروژه‌ ها با سرعت بیشتری ادامه یابند.

فلاح ‌زاده عنوان کرد: در هر یک از شهرستانهای یزد، ابرکوه، اردکان، میبد، طبس، بافق، مهریز، صدوق، خاتم، بهاباد و تفت پروژه‌هایی از طرح مسکن مهر تعریف شده و مسکن و شهرسازی زمین این طرح را در این شهرستان‌ها تامین و واگذار کرده و کار مطالعات آن نیز آغاز شده است.

وی با اشاره به روند اجرای این پروژه مهم خاطرنشان کرد: عملیات آماده‌ سازی در اکثر شهرها و شهرستانها به پایان رسیده، عملیات فوندانسیون نیز پیشرفت خوبی داشته است و نزدیک به 50 مورد عملیات فوندانسیون انجام شده و تعداد واحدهایی که اسکلت را تمام کرده‌ اند به سه هزار واحد رسیده است.

فلاح‌ زاده ادامه داد: در 668 مورد سقف ‌ها زده شده و وارد عملیات سفت ‌کاری شده ‌اند و در 46 واحد نیز پیمانکاران مشغول عملیات نازک‌ کاری شده‌ اند.

وی با ابراز رضایت کلی از روند اجرای این طرح در استان یزد بیان داشت: روند کار در برخی شهرستانها که سرعت کار مطلوب نبوده است نیز باید با سرعت بیشتری انجام شود.