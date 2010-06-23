به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده ظهر چهارشنبه در اجلاس تجار و بازرگانان تجاری ایران و ترکیه، با اشاره به همایشها و نشست های ماههای اخیر مقامات دو کشور در استانهای همجوار مرزی و اجرایی شدن برخی توافقات طرفین در حوزه مسائل اقتصادی، افزود: متاسفانه برخی توافقات تا کنون اجرایی نشده که باید در این راستا اقدامات لازم از سوی دو طرف انجام شود.

وی ایجاد زیرساخت‌های لازم در این زمینه را ضامن روابط مستحکم اقتصادی دو کشور دانست و افزود: بهبود وضعیت گمرکات، پایانه‌ها، تعرفه‌های بازرگانی، بخش بانکی و جاده‌ها از جمله این زیرساخت‌ها لازم بوده که در این زمینه نیاز به کار برنامه ریزی و اقدامات اساسی داریم.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به تاسیس بانک مشترک سرمایه‌گذاری در مرز ایران و ترکیه، اظهار داشت: تصمیمات مطلوبی بین مسئولان دو کشور ایران و ترکیه در این خصوص گرفته شده که می‌تواند به جهش عظیمی در مبادلات تجاری دو کشور منجر شود.

جلال زاده رعایت استانداردهای بین ‌المللی را یکی دیگر از زیرساخت‌های لازم در زمینه توسعه مبادلات تجاری بین کشورها دانست و گفت: آذربایجان غربی آمادگی گسترش روابط با استانهای حوزه دریای سیاه و بندر تراوزان به عنوان بندر استراتژیک را دارد.

این مسئول سیاست اصلی آذربایجان غربی را رشد صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی عنوان و خاطرنشان کرد: امیدواریم در این اجلاس و همایش‌ها گام موثری در زمینه تحکیم روابط و مناسبتهای سیاسی و اقتصادی بین دو کشور برداشته شود.