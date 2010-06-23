استفاده از ووووزلا در ورزشگاه وردربرمن ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، پس از گذشت 12 روز از آغاز جام جهانی آفریقایی جنوبی که با ورود پدیده ای به نام ووووزلا همراه بود، "کلاوس آلوفس" مدیر باشگاه وردربرمن آلمان استفاده از این شیپورها را در استادیوم این تیم ممنوع اعلام کرد.

آلوفس در این باره می گوید: صداهای آزاردهنده ای که از ووووزلا خارج می شود، حتما تاثیرات منفی بر فضای عادی بازی های این تیم بر جای خواهد گذاشت.

مدیرعامل باشگاه وردربرمن در ادامه تاکید کرد: همانطوری که ما عادات و عواطف تماشاگران آفریقایی احترام گذاشته و بر آن ارج می نهیم، امیدواریم اکثریت تماشاگران ما نیز علت این ممنوعیت را درک کنند.

انتقادات ازصدای ووووزلا در روزهای جام جهانی تا جایی پیش رفت که مخترع آن رسما از این اختراع عذرخواهی کرد. همچنین برخی از تیم های جام جهانی تقاضاهای زیادی از فیفا برای ممنوعیت ووووزلا در جام جهانی داشته اند.