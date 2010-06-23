430 دفتر پست بانک روستایی و شهری در اردبیل فعال است

عظیم صادقی برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: از این تعداد 320 دفتر پست بانک روستایی و 110 دفتر پست بانک شهری است.

وی با بیان اینکه امسال تعداد این دفاتر افزایش خواهد یافت، افزود: به منظور تسریع در خدمات رسانی و نیز توسعه دولت الکترونیک، دفاتر پست بانک امسال در مناطق مختلف استان توسعه خواهد یافت.

مدیر شعب پست بانک استان با اشاره به آغاز دور جدید ثبت نام از متقاضیان راه اندازی دفاتر پست بانک، اضافه کرد: این افراد می توانند در مرکز استان با مراجعه به استانداری و در سایر شهرها با مراجعه به فرمانداریها نسبت به راه اندازی دفاتر پست بانک اقدام کنند.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه پست بانک در مناطق روستایی بیان کرد: هم اکنون بیش از 50 درصد مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد استان مستمری خود را از طریق دفاتر پست بانک دریافت می کنند.

صادقی برزگر خواستار نظارت دهیاران استان بر عملکرد کارگزاران روستایی و نیز گشایش حساب جاری دهیاران در دفاتر پست بانک روستایی شد و از پرداخت تسهیلات بانکی به طرحهای تولیدی، صنعتی، اشتغالزایی و کشاورزی خبر داد.

وی با اشاره به کمبود درآمد کارگزاران دفاتر پست بانک استان اردبیل خاطر نشان کرد: امسال مصمم هستیم با برنامه ریزی مطلوب و نیز با افزایش خدمات اداری از طریق این دفاتر مشکل کمبود درآمد برطرف شود.