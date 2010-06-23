زندانیان یزد برای استفاده از مرخصی باید در دوره‌ های آموزشی شرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، جمال قضاوتی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: زندانیان زندان مرکزی یزد علاوه بر اینکه باید مدت معینی از حبس خود را تحمل کرده باشند، باید امتیازهای لازم را در دوره‌‌های آموزشی فرهنگی و فنی و حرفه ‌ای موجود در زندان را کسب کنند و در صورتی ‌که مجموع امتیازات زندانی و مددجو به حد نصاب رسید، بر اساس آیین ‌نامه زندانها‌، مشمول مرخصی خواهند شد.

وی بیان داشت: این اقدام در راستای جلوگیری از ایجاد بسترهای بروز جرم اجرا می‌ شود و معتقدیم زندانیان در صورتی که از مهارتهای فنی بهره‌مند شوند، در بیرون از زندان به راحتی به کار گرفته می ‌شوند و این امر سبب می ‌شود از بروز بسیاری از جرائمی که منشا آن بیکاری است، جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه امسال یکی از سیاستهای راهبردی قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است، عنوان کرد: اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از جمله راهبردهای اساسی دستگاه قضایی در سال جاری است.

دادستان عمومی و انقلاب استان یزد خاطرنشان کرد: در این راستا، دادسرای مرکز استان یزد نیز اقداماتی را تدارک دیده که از آن جمله می‌ توان به پررنگ ‌تر کردن بحث آموزش برای ضابطان قضایی اشاره کرد.

وی یادآور شد: بر این اساس تمامی ظابطان دستگاه قضایی تحت آموزشهای دوره‌ ای دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت.

قضاوتی تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم در گرو عزم ملی و مشارکت عمومی است و بدون اینها دستگاه قضایی قادر به انجام وظایف خود نخواهد بود.

قضاوتی با اشاره به پرونده‌ های دادسراهای استان یزد عنوان کرد: موجودی پرونده‌ها از تیرماه سال 87 تا تیرماه سال گذشته، 21 هزار و 498 فقره بوده که بیش از نیمی از پرونده‌های وارده به دادسرای استان یزد را به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: از مجموع این پرونده‌ها 38 درصد ورودی به دادسرای مرکز استان یزد منتهی به قرار مجرمیت شده است.

قضاوتی خاطرنشان کرد: 45 درصد از این پرونده‌ها نیز منتهی به قرار منع تعقیب شده، 12 درصد منتهی به قرار موقوفی تعقیب شده، دو درصد قرار ترک تعقیب، سه درصد قرار عدم صلاحیت و یک درصد نیز منتهی به تعلیق تعقیب بوده است.

وی همچنین بیان داشت: جرائم خشن در استان یزد بسیار کم است اما مطلوبتر آن است که مردم مشکلات جزئی خود را با یکدیگر به دستگاه قضایی نکشانند تا آمار پرونده‌های ورودی به دادسراها را کاهش دهیم.

قضاوتی اظهار داشت: استان یزد در حال توسعه اقتصادی و فرهنگی است و این توسعه در سایه امنیت استان به وجود آمده و این امنیت نیز در سایه تلاش نیروهای انتظامی، دستگاه قضایی و نیروهای اطلاعاتی به وجود آمده که حاصل آن افزایش میزان سرمایه‌ گذاری است.