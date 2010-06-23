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۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۸

آغاز احداث پل بزرگ خلیج فارس همزمان با میلاد حضرت علی (ع)

فراخوان انتخاب مجری پل بزرگ خلیج فارس همزمان با میلاد حضرت علی (ع) با اختصاص 650 میلیون یورو در کشور آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون گائینی مجری طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس گفت: سازمان منطقه آزاد قشم به استناد مصوبه شماره 189553/38252 مورخ 25/9/1388 هیئت دولت تهیه و اجرای "شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس" را با اعتباری بالغ بر 650 میلیون یورو به صورت EPCE همزمان با میلاد امیر مومنان علی (ع) از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای ( توام با ارزیابی فنی- بازرگانی) به پیمانکاران داخلی یا بین المللی واجد شرایط که امکان تامین منابع مالی را دارند، واگذار می کند.

گائینی افزود: اجرای شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس بین بندر کاوه- بندر لافت و خطوط شبکه جاده ای راه آهن کشور طی مدت 4.5 سال انجام خواهد شد.

کد مطلب 1106126

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