20 نظامی ترکیه در تل آویو آموزش می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، به رغم وجود تنش میان ترکیه و رژیم اسرائیل که پس از حادثه کشتی های کاروان آزادی به اوج خود رسید بیش از 20 نفر از نظامیان ترک به تل آویو اعزام شده اند تا نحوه کار با هواپیماهای بدون سرنشین را آموزش ببینند.

به نوشته این روزنامه، اعزام نظامیان ترک به سرزمینهای اشغالی بخشی از قرارداد 190 میلیون دلاری است که پیشتر میان دو طرف به امضا رسیده بود.

به موجب این قرارد ترکیه 10 فروند هواپیمای بدون سرنشین از رژیم صهیونیستی تحویل می گیرد.

ترکیه از این هواپیماها برای جمع آوری اطلاعات استفاده می کند.

این نظامیان ترک دیروز سه شنبه وارد سرزمین های اشغالی شده و به مدت دو هفته زیر نظر نظامیان صهیونیستی آموزش خواهند دید.