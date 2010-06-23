بانکهای بوشهر باید به واحدهای تولیدی تسهیلات پرداخت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اسماعیل مرحمتی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با مناسبت هفته صنعت و معدن افزود: طبق برآوردهای صورت گرفته واحدهای صنعتی و معدنی استان 350 میلیارد ریال کمبود نقدینگی دارند که بانک ها جهت نجات انان وارد عمل شوند.

وی اظهار داشت: کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش موجب رکود حدود 15 درصد از واحدهای صنعتی شده و در صورت همکاری نکردن بانک ها برای پرداخت نقدینگی در قالب تسهیلات، این رقم افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر اضافه کرد: توقف تسهیلات بانکی و بنگاه های زودبازده باعث توقف سرمایه گذاری در این بخش شده است ضمن اینکه واحدها به دلیل نداشتن نقدینگی قادر به پرداخت بدهی های معوق خود به بانک ها نیستند .

مرحمتی گفت: وجود ماشین آلات فرسوده و سنتی در واحدهای تولیدی با نیاز به نیروی انسانی زیاد، هزینه ها را بطور چشمگیری افزایش داده که در افزایش قیمت تمام شده کالا دخالت مستقیم دارد.

وی با بیان این که پنج هزار میلیارد ریال برای تکمیل 40 طرح صنعتی در بوشهر نیاز داریم، گفت: تلاش می ‌کنیم با طرح این مسئله در سفر سوم هیئت دولت به این استان، آن را در قالب مصوبه سفر تصویب و اجرا کنیم.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهربا بیان اینکه همزمان با هفته صنعت و معدن 14 طرح صنعتی در استان به بهره برداری خواهد رسید، اظهار داشت: این تعداد طرح با سرمایه گذاری 685 میلیارد ریال زمینه اشتغال 580 نفر را فراهم می کند.

مرحمتی افزود: بهره برداری از مجتمع پتروشیمی واحد تولید محصولات MDF و نئوپان، آهک دانه بندی شده و تولید لوله پلی اتیلن از مهمترین این طرح ها هستند.

وی با بیان این که هم اکنون 654 واحد صنعتی با 65 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در استان فعال است، گفت: هم اکنون 23 هزار نفر در بخش صنعت و معدن استان مشغول به کارند.

مرحمتی با تاکید بر این که تاکنون 150 فقره پروانه بهره برداری واحدهای معدنی در استان صادر شده است، از سرمایه گذاری 220 میلیارد ریالی در بخش معدن استان خبر داد و گفت: پارسال 5.5 میلیون تن فرآورده های معدنی در استان تولید شده است.

مرحمتی همچنین از صدور چهار میلیون و 900 هزار تن انواع کالاهای صنعتی معدنی به ارزش سه هزار و 457 میلیون دلار خبر داد و گفت: 80 درصد صادرات استان محصولات صنعتی معدنی و شیمیایی است.