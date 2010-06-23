سیروس شاه غیبی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به کشور عراق و در حاشیه برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه، اظهار داشت: در راستای توجه بیشتر به توسعه صنعتی دو طرف با عنایت به اشتراکات فراوان، شهرک صنعتی مشترک بین استان کردستان و سلیمانیه عراق احداث می شود.

وی ادامه داد: در جریان دیدار استانداران کردستان ایران و سلیمانیه عراق، موافقت ایجاد و راه اندازی یک شهرک صنعتی مشترک انجام شده و در حال حاضر مقدمات لازم از جمله انتخاب زمین مورد نیاز در دست بررسی است که امیدواریم با توجه به نظر مساعد دو طرف این امر مهم تا پایان سال جاری اجرایی شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان برپایی نمایشگاه اختصاصی ایران در سلیمانیه عراق را فرصت مناسبی برای ارتقای تعاملات تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای خارجی دانست و گفت: بدون شک برپایی این نمایشگاه تاثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی ایران و به ویژه منطقه غرب کشور و کردستان دارد که باید برگزاری نمایشگاه های این چنین به عنوان یک برنامه مورد توجه بیشتر مسئولان قرار گیرد.

شاه‌غیبی همچنین افزود: در این نمایشگاه می‌توان خواست و انتظار مصرف کننده را شناسایی کرد و به کیفیت مطلوب ‌تر در تولیدات، متناسب کردن قیمت‌ها با قدرت خرید مشتریان و به بهسازی و بازسازی امکانات و ابزارهای تولید به منظور رقابت در بازارهای خارجی توجهی دوچندان کرد .

وی ایجاد نمایندگی‌های دائم توسط واحدهای تولیدی کشورمان در کشور عراق به ویژه شمال این کشور را زمینه‌ساز جذب بازار این منطقه خواند و بیان داشت: بدون شک تحقق این مهم نیازهای منطقه را شناسایی خواهد کرد و در این زمینه فعالیت خود را توسعه می‌دهند .

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران با محوریت استان کردستان از عصر امروز در شهر سلیمانیه عراق گشایش خواهد یافت و برای مدت پنج روز برای بازدید علاقمندان و صاحبان صنایع این کشور دائر خواهد بود.