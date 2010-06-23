به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد آتشزر ظهر چهارشنبه در چهاردهمین همایش تخصصی مدیران و کارشناسان بازرسی شهرداریهای کلانشهرهای کشور، بر اهمیت مقوله بازرسی در انجام تمامی امور دستگاههای کشور تأکید کرد و گفت: یکی از عواملی که سبب کاهش خطا و اشتباه در امور بازرسی میشود کاهش گردش انسانی است که این امر از میزان خطاها به نحوه قابل توجهی کم میکند.
آتشزر در این خصوص ادامه داد: شهرداریها به دلیل این که محل رجوع بسیار مردم قرار دارند و همچنین برخلاف سایر ادارات یک سازمان درآمد و هزینه به شمار میروند و از افرادی که به شهرداریها مراجعه میکنند بابت انجام کارها هزینه دریافت میشود، بیشتر از سایر دستگاهها مورد شکایت قرار میگیرند و این امر مشکلاتی را به دنبال میآورد و اینجاست که ادارات و سازمانهای بازرسی شهرداریها وارد عمل میشوند و آنها باید کاری کنند تا عامل انسانی به جهت کاهش اشتباهات و خطاها در این روند رسیدگیها کمتر دخالت داشته باشد تا به رضایتمندی بیشتری برسیم.
بازرسان معایب را گوشزد کنند
وی در خصوص دیگر وظایف سازمانها و ادرات بازرسی شهرداریها بیان داشت: بازرسان یک مجموعه به منزله پدران مجموعه هستند از این منظر که پدر نسبت به فرزند خود تعلق خاطر دارد و اگر فرزند دچار اشتباه شود به او تذکر میدهد و بنابراین بازرسان نیز باید در جهت تقویت و اصلاح نقاط ضعف مجموعه مربوط تلاش کنند و اگر آنها در حین کنترل موردی را ببینند و معایب را بازگو نکنند لطمهای وارد خواهد شد که همه را تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: بازرسی تنها به معنی این نیست که بازرسان یک چک لیست دست بگیرند و موارد را بررسی و تیک بزنند؛ این نحوه روتین روش بازرسی است ولی نحوه دیگر این است که بازرسان جایگاه خود را بدانند و به وظایف خود آشنا باشند و دور هم بنشینند و موارد و کاستی را بررسی کنند و بگویند چه کنیم تا گردش امور را روانسازی کنیم و اگر گردش کار این گونه باشد مشکلات موجود پیش نخواهد آمد چرا که آنها در متن کار قرار دارند.
آتشزر اضافه کرد: بازرسان باید ساز و کاری را تعریف کنند که موجب روان سازی امور ،کاهش دخالت انسانی و واگذاری امور شهرداری ها تا آنجایی که ممکن است به خود مردم شود تا میزان رضایتمندی بیشتر شود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر قم با اشاره به اهمیت مقوله بازرسی در انجام تمامی امور دستگاههای کشور گفت: کاهش دخالت عامل انسانی در امر بازرسی سبب کاهش میزان اشتباهات در کارها خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد آتشزر ظهر چهارشنبه در چهاردهمین همایش تخصصی مدیران و کارشناسان بازرسی شهرداریهای کلانشهرهای کشور، بر اهمیت مقوله بازرسی در انجام تمامی امور دستگاههای کشور تأکید کرد و گفت: یکی از عواملی که سبب کاهش خطا و اشتباه در امور بازرسی میشود کاهش گردش انسانی است که این امر از میزان خطاها به نحوه قابل توجهی کم میکند.
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