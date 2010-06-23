به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد آتش‌زر ظهر چهارشنبه در چهاردهمین همایش تخصصی مدیران و کارشناسان بازرسی شهرداری‌های کلانشهرهای کشور، بر اهمیت مقوله بازرسی در انجام تمامی امور دستگاه‌های کشور تأکید کرد و گفت: یکی از عواملی که سبب کاهش خطا و اشتباه در امور بازرسی می‌شود کاهش گردش انسانی است که این امر از میزان خطاها به نحوه قابل توجهی کم می‌کند.



آتش‌زر در این خصوص ادامه داد: شهرداری‌ها به دلیل این که محل رجوع بسیار مردم قرار دارند و همچنین برخلاف سایر ادارات یک سازمان درآمد و هزینه به شمار می‌روند و از افرادی که به شهرداری‌ها مراجعه می‌کنند بابت انجام کارها هزینه دریافت می‌شود، بیشتر از سایر دستگاه‌ها مورد شکایت قرار می‌گیرند و این امر مشکلاتی را به دنبال می‌آورد و اینجاست که ادارات و سازمان‌های بازرسی شهرداری‌ها وارد عمل می‌شوند و آنها باید کاری کنند تا عامل انسانی به جهت کاهش اشتباهات و خطاها در این روند رسیدگی‌ها کمتر دخالت داشته باشد تا به رضایت‌مندی بیشتری برسیم.



بازرسان معایب را گوشزد کنند



وی در خصوص دیگر وظایف سازمان‌ها و ادرات بازرسی شهرداری‌ها بیان داشت: بازرسان یک مجموعه به منزله پدران مجموعه هستند از این منظر که پدر نسبت به فرزند خود تعلق خاطر دارد و اگر فرزند دچار اشتباه شود به او تذکر می‌دهد و بنابراین بازرسان نیز باید در جهت تقویت و اصلاح نقاط ضعف مجموعه مربوط تلاش کنند و اگر آنها در حین کنترل موردی را ببینند و معایب را بازگو نکنند لطمه‌ای وارد خواهد شد که همه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.



رئیس شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: بازرسی تنها به معنی این نیست که بازرسان یک چک لیست دست بگیرند و موارد را بررسی و تیک بزنند؛ این نحوه روتین روش بازرسی است ولی نحوه دیگر این است که بازرسان جایگاه خود را بدانند و به وظایف خود آشنا باشند و دور هم بنشینند و موارد و کاستی را بررسی کنند و بگویند چه کنیم تا گردش امور را روان‌سازی کنیم و اگر گردش کار این گونه باشد مشکلات موجود پیش نخواهد آمد چرا که آنها در متن کار قرار دارند.



آتش‌زر اضافه کرد: بازرسان باید ساز و کاری را تعریف کنند که موجب روان سازی امور ،کاهش دخالت انسانی و واگذاری امور شهرداری ها تا آنجایی که ممکن است به خود مردم شود تا میزان رضایت‌مندی بیشتر شود.