2.6 میلیارد مترمکعب گاز از پالایشگاه جم به خط لوله سراسری گاز کشور تزریق شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست شرکت پالایش گاز فجر جم استان بوشهر گفت: این شرکت در خرداد ماه امسال دو میلیارد و 600 میلیون مترمکعب گاز از شرکت نفت گاز زاگرس جنوبی دریافت و پس از پالایش و تولید به خط لوله سراسری گاز کشور تزریق کرده است.