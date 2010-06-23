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۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۷

در خرداد امسال؛

2.6 میلیارد مترمکعب گاز از پالایشگاه جم به خط لوله سراسری گاز کشور تزریق شد

2.6 میلیارد مترمکعب گاز از پالایشگاه جم به خط لوله سراسری گاز کشور تزریق شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست شرکت پالایش گاز فجر جم استان بوشهر گفت: این شرکت در خرداد ماه امسال دو میلیارد و 600 میلیون مترمکعب گاز از شرکت نفت گاز زاگرس جنوبی دریافت و پس از پالایش و تولید به خط لوله سراسری گاز کشور تزریق کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس رحیم اسلامی افزود: پالایشگاه فجر جم نقش مهمی در تولید گاز کشور داشته و هم اکنون بیش از 20 درصد گاز مصرفی کشور را تامین می کند.

وی اظهار داشت: میزان مایعات گازی تولیدی پالایشگاه فجر جم در مدت یاد شده نیز بالغ بر 950 هزار بشکه بوده است که به پایانه‌های صادراتی این شرکت در بندر سیراف ارسال شده است.

سرپرست شرکت پالایش گاز فجرجم استان بوشهر گفت: همچنین طی مدت یاد شده 800 تن روپان و LPG در این شرکت تولید شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون پالایشگاه گاز فجرجم دومین پالایشگاه گازی کشور بعد از عسلویه است، اظهار داشت: تلاش نیروهای این شرکت برای تولید حداکثری گاز در زمستان امسال است.

شرکت پالایش گاز فجر جم در فاصله 30 کیلومتری شهر جم و 280 کیلومتری بوشهر و در رشته کوه های زاگرس جنوبی واقع شده است.

کد مطلب 1106137

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