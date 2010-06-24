اعلام آمادگی مسئولان کردستان برای صدور برق به شمال عراق

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، محمد مصطفی نجفییان عصر چهارشنبه در جریان دیدار هیئت اقتصادی استان کردستان با مدیر کل برق استان سلیمانیه عراق، اظهار داشت: شرکت برق استان کردستان آمادگی لازم برای تامین برق مورد نیاز برای شمال کشور عراق را دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر اقدامات بسیار خوبی در زمینه افزایش توان استان کردستان برای تولید نیروی برق صورت گرفته و ما آمادگی لازم برای فروش و انتقال 500 تا هزار کیلووات برق در سطح ولتاژ 20 هزار وات به بازارچه باشماق عراق را داریم.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان کردستان با بیان اینکه زیرساخت‌های جمهوری اسلامی ایران در این بخش مهیا و هیچگونه مشکلی نداریم، خاطرنشان کرد: بر اساس معاهدات فی‌ مابین استاندار کردستان و استاندار سلیمانیه در دو سفر قبلی، قرار شد که ایران برق بازارچه باشماق و بخشهای از شمال کشور عراق را تامین کند.

نجفیان افزود: در راستای اجرایی کردن مفاد این توافقنامه در حال حاضر یک خط انتقال برق به قدرت 230 هزار ولت از سنندج به سمت مریوان در دست اجراست که با بهره برداری از آن می توان در زمینه صادرات برق به شمال کشور عراق اقدام نمود.

وی افزود: با اجرا و بهره برداری از خط انتقال برق سنندج به سمت مریوان امکان فروش انرژی برق در حد ولتاژ 63 هزار ولت تا پایان سال 90 به عراق میسر می شود .

مدیر برق استان سلیمانیه عراق نیز در این نشست از آمادگی شمال عراق برای خرید برق از ایران خبر داد و گفت: در حال حاضر نیز از طریق منطقه اورامان در استان کرمانشاه خط انتقال 230 ولت به حلبچه در دست راه‌اندازی است .

ابوبکر احمد عبدالله از توجه ویژه دولت جمهوری اسلامی ایران به تامین مایحتاج سلیمانیه به ویژه در آمادگی تامین برق این استان قدردانی کرد و گفت: خدمات ایران در عراق و حمایت‌های آنان ستودنی است .

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران با محوریت استان کردستان از عصر چهارشنبه در شهر سلیمانیه عراق گشایش یافت و برای مدت پنج روز برای بازدید علاقمندان و صاحبان صنایع این کشور دائر خواهد بود.