ابتلای 25 هزار ایرانی به سالک

دکتر علیرضا فیروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عامل سالک انگل تک سلولی است که از یک نوع پشه به انسان منتقل می شود.

وی با اشاره به وجود دو نوع سالک روستایی و شهری، گفت: سالک روستایی یا مرطوب بیشتر در روستاها و حاشیه شهرها شایع است و مخزن بیماری جوندگان و سگ سانان هستند.

به گفته این متخصص پوست، سالک شهری یا خشک بیشتر در مراکز شهرها دیده می شود و اغلب گزش پشه خاکی عامل آن است و از این طریق از انسان به انسان دیگری منتقل می شود.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پوست و جذام با بیان اینکه سالک می تواند از یک زخم تا 200 زخم در بدن ایجاد کند، افزود: سالک روستایی در کمتر از یک سال خوب می شود اما سالک شهری ممکن است تا دو سال هم بهبود نیابد.

فیروز تاکید کرد: سالک در سالهای اخیر در دنیا و ایران در حال گسترش است و سال گذشته 25 هزار نفر در کشور به این بیماری مبتلا شدند.

وی افزود: متاسفانه در این سالها سالک از استانهای بومی به مناطق جدید در حال گسترش است و در جاهایی این بیماری را می بینیم که قبلا نبوده است.

فیروز با بیان اینکه کنترل این بیماری به دلیل سه عامل مخزن بیماری، انسان و جوندگان، سخت و دشوار است، گفت: پشه این بیماری اغلب قبل از غروب نیش می زند و بهتر است افراد ساکن در مناطق بومی این بیماری این ساعت از شبانه روز را در فضاهای بسته سپری کنند.

این متخصص پوست با اشاره به طولانی مدت بودن دوره درمان سالک گفت: مهمترین عارضه این بیماری، باقی ماندن جای زخم بر روی بدن به خصوص در نواحی سر و صورت است.