به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام چاپ مصر، یک منبع مصری مسئول در هیئت نظارت بر کانال سوئز اظهار داشت: ما از هیچ کشوری به ویژه ایران درخواست عبور از کانال سوئز برای ارسال کمک های بشردوستانه به غزه را دریافت نکرده ایم.

وی افزود: هیئت نظارت بر کانال سوئز هیچ اقدامی برای ممانعت از ورود کشتی های ایرانی اتخاذ نکرده است و طبق توافقنامه "قسطنطنیه" به کشتی ها اجازه ورود به کانال داده می شود و فرقی نمی کند این کشتی ها متعلق به چه کشوری باشند.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا از دولت قاهره خواسته است از عبور کشتی ایرانی جلوگیری به عمل آورد.

خاطر نشان می شود کشتی ایرانی عازم نوار غزه برای رسیدن به سواحل فلسطین مجبور به گذر از کانال سوئز است تا با ورود به دریای مدیترانه و پشت سر گذاشتن دریای سرخ کمکهای انسان دوستانه خود را به یک و نیم میلیون فلسطینی محاصره شده در نوار غزه برساند.

اخیرا یک کشتی ایرانی حامل کمکهای انسان دوستانه از بندر خرمشهر راهی نوار غزه شد. این کشتی با گذشتن از مرزهای آبی عمان، یمن و مصر به نوار غزه می رسد. گفته می شود این کشتی تنها حامل کمکهای انساندوستانه است و فعالان صلح طلب در آن حضور ندارند.

قابل ذکر است که بالگردهای رژیم صهیونیستی در نخستین ساعات روز دوشنبه 10 خردادماه با فرماندهی مستقیم فرمانده نیروی دریایی این رژیم به کاروان آزادی اعزامی به غزه حمله کردند و با به گلوله بستن فعالان صلح که اکثر آنها ترک بودند، در جنایتی هولناک 19 نفر را کشته و 60 نفر را زخمی کردند. البته برخی منابع آمار تلفات این حمله را 9 کشته و 48 زخمی اعلام کرده اند.