به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کلینتون که به عنوان فعال حقوق بشر و پروژه‌های آموزشی فعالیت می کند، روز چهارشنبه (امروز) در این راستا از کشورهای تانزانیا و مالاوی بازدید خواهد کرد.

کلینتون رئیس افتخاری کمیته پیشنهاددهنده رقابت‌های جام جهانی 2018 و 2022 در خاک آمریکاست.

دفتر کلینتون مستقر در شهر نیویورک در این خصوص خبر داد که وی طی ماه‌های پیش رو در خصوص میزبانی آمریکا در جام‌های جهانی 2018 و 2022، تلاش‌های خود را ادامه خواهد داد.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و الجزایر در مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی ساعت 18:30 امروز چهارشنبه در شهر پورتوریا برگزار خواهد شد.