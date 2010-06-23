به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کلینتون که به عنوان فعال حقوق بشر و پروژههای آموزشی فعالیت می کند، روز چهارشنبه (امروز) در این راستا از کشورهای تانزانیا و مالاوی بازدید خواهد کرد.
کلینتون رئیس افتخاری کمیته پیشنهاددهنده رقابتهای جام جهانی 2018 و 2022 در خاک آمریکاست.
دفتر کلینتون مستقر در شهر نیویورک در این خصوص خبر داد که وی طی ماههای پیش رو در خصوص میزبانی آمریکا در جامهای جهانی 2018 و 2022، تلاشهای خود را ادامه خواهد داد.
دیدار تیمهای ملی فوتبال آمریکا و الجزایر در مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی ساعت 18:30 امروز چهارشنبه در شهر پورتوریا برگزار خواهد شد.
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