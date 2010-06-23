به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد سیدی مدیر عامل نمایشگاه بینالمللی مشهد ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه افزود: در ششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب، 130 شرکت در قالب 320 غرفه در فضایی به مساحت 10 هزار مترمربع از استانهای تهران، همدان، فارس، اصفهان، کرمان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، یزد، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی حضور دارند.
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: در این نمایشگاه همچنین شرکتهایی از کشورهای کانادا، آلمان، ایتالیا، چین، روسیه، کره جنوبی، ترکیه به ارائه آخرین فناوریهای خود در زمینه صنعت آب پرداختهاند.
وی درباره پنجمین نمایشگاه بینالمللی برق والکترونیک اظهار داشت: در این بخش نیز 120 شرکت (105 شرکت داخلی و 15 شرکت خارجی) در قالب 160 غرفه و در فضایی به مساحت هشت هزار مترمربع سرپوشیده و باز حضور دارند.
مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی مشهد گفت: در این قسمت شرکتهایی از استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، تهران، همدان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، فارس، سمنان، قم، خوزستان، کرمانشاه و نمایندگی شرکتهای خارجی از کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن، لهستان، ترکیه، آلمان، روسیه، فرانسه، ایتالیا و کشورهای آسیای میانه در این نمایشگاه حضور دارند.
ششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب، فاضلاب و صنایع وابسته و پنجمین نمایشگاه بینالمللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته تا چهارم تیر از ساعت 17 تا 22 در نمایشگاه بینالمللی مشهد پذیرای عموم علاقمندان و متخصصان است.
نظر شما