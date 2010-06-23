به گزارش خبرنگار مهر در ساری، امید روشن ظهر چهارشنبه در نخستین گردهمایی هم اندیشی سازمان های مردم نهاد زیست محیطی شمال کشور در هنل بادله ساری ظهار داشت: بخشی از مناطق مازندران ارزش حفاظتی خود را از دست داده اند که هزینه بیهوده در خصوص این مناطق صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه برخی مناطق نیز از حساسیت بالای حفاظتی برخوردار هستند، تصریح کرد: بخشی از فشارها که باعث تخریب زیست محیطی می شود ناشی از عدم اعتبارات کافی است.

وی با بیان اینکه تشکل های غیر دولتی در سطح کشور از اثربخشی کافی برخوردار نیستند، افزود: آسیبهای متعددی محیط زیست مازندران را تهدید می کند و در بسیاری از موارد تشکل های مردم نهاد می توانند به توسعه روند مناسب تری ببخشند که غشارهای زیست محیطی را تعدیل کند.

روشن با اشاره به اینکه در ارتباط با مشارکتهای مردمی در حوزه محیط زیست از تجربه کافی برخوردار نیستیم یادآور شد: با این وجود نقش بخش دولتی و متولیان امر مشارکت نیز مهم بوده و شاید به خوبی توانمندسازی از این بخش ها استفاده نشده است.

وی با بیان اینکه با بودجه های جاری نمی توان مشکلات پیش روی تشکل های مردم نهاد را برطرف کرد، اظهار داشت : تشکل ها باید بتوانند به سمت کسب و جذب درآمد رفته و از توانمندی مالی برخوردار شوند.

مدیرکل محیط زیست مازندران با اشاره به اینکه شیوه های اطلاع رسانی پیام های زیست محیطی حائز اهمیت است گفت: تشکل ها باید در این زمینه به گونه ای مناسب فعالیت کنند ضمن اینکه عملکرد تشکل های مردم نهاد در همکاری با بخش دولتی برای اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی بسیار موثر نبوده است.

وی افزود:برخی اطلاع رسانی ها رنگ و بومی سیاسی گرفته که نوعی سم است و کسانی که فعالیت های برای حفظ محیط زیست دارند نباید دچار آسیب های اینچنینی شده و باورها و دغدغه های خود را ابزار دست دیگران قرار دهند.

روشن با بیان اینکه تاکنون دولت ها در حد توان از تشکل های مردم نهاد حمایت کرده اند، تصریح کرد: امروز می توان ادعا کرد که در وضعیت خوبی از اعتبارات در حفظ محیط زیست قرار داریم.

وی یادآور شد: 22 درصد از مساحت مازندران تحت حفاظت و مدیریت مستقیم این اداره کل قرار دارد که شامل دو پارک ملی، 13 اثر طبیعی ، پنج پناهگاه حیات وحش ، یک منطقه حفاظت شده ، 10 منطقه حفاظت شده جنگلی و هشت منطقه شکار ممنوع است.

روشن مهمترین عامل تخریب محیط زیست را ناشی از فقر و بیکاری دانست و اظهار داشت : مازندران دارای آمار بیکاری قابل ملاحظه ای است و به عنوان یک شهروند و مدیر دولتی باید به دنبال توسعه و ایجاد اشتغال باشیم.

وی یادآور شد: چنانچه مشکلات معشتی بهبود پیدا نکند آسیب آن محیز ریست را دربر خواهد گرفت.

روشن گفت: نگاه حفاظتی صرف از طبیعت، حفاظت نیست بلکه تعویق تخریب است.

وی افزود: در مازندران روزانه دو هزار و 500 تن زباله تولید می شود که این میزان زباله بدون احتساب پسماندی است که مسافران در سطح استان تخلیه می کنند.