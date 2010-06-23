هتلداری و مهمانداری در ایران نیازمند توجه بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی عثمان اولسوی ظهر چهارشنبه در اجلاس تجار و بازرگانان تجاری ایران و ترکیه، با اشاره به جاذبه های بکر و زیبای طبیعی و تاریخی موجود در ایران بیان داشت: در راستای جذب توریسم و بهره گیری از جاذبه ها، مسئول ایران باید در جهت تقویت زیر ساخت های صنعت گردشگری اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه استاندار آذربایجان غربی باید در ارتقای حمل و نقل زمینی بین دو کشور فعالتر باشد، بیان داشت: می توان در قالب تفاهمنامه هایی این مشکلات را رفع کرد، بطوریکه ایران از ترانزیت و کامیون‌های ترک، مابه التفاوت گازوئیل را دریافت نکند و طرف ترک نیز عوارض تردد خودروهای ایرانی در خاک ترکیه را متوقف کند.

رئیس انجمن تجاری ایران و ترکیه با اشاره به توسعه همه جانبه ارتباطات طی مقاطع مختلف زمانی اظهار داشت: ارتباطات حمل و نقل از جمله مشکلات بین دو کشور بود که هم اکنون رایزنی های بین دو کشور امکان سفر هوایی از ترکیه به شهر تبریز را فراهم کرده است.

مشکلات موجود سرمایه گذاری بین ایران و ترکیه رفع می شود

عثمان اولسوی با اشاره به اینکه تاکنون 90 درصد مشکلات سرمایه‌گذاری بین ایران و ترکیه حل شده است، افزود: رایزنی های زیادی در این راستا انجام شد که با ادامه این اقدامات شاهد رفع سایر مشکلات موجود، سرمایه گذاری بین دو کشور خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه برگزاری چنین اجلاسهای در استان آذربایجان شرقی، بیان داشت: کشورهای ایران و ترکیه علاوه بر داشتن روابط سیاسی و اقتصادی دارای مشترکات دینی و اعتقادی هستند.

رئیس انجمن تجاری ایران و ترکیه با اشاره به امنیت قابل قبول بین مرزهای ایران و ترکیه از استان حکاری تا نخجوان، اظهار داشت: ارومیه و وان دو شهر نزدیک و دروازه ورود و خروج کالاهای دو کشور بوده که به دلیل وجود روابط تجاری مطلوب، می‌توان آنها را خواهرخوانده نامید.

عثمان اولسوی با بیان اینکه ترکیه در مرز ایران طی سالهای متمادی با هیچ مشکلی مواجه نشده است، افزود: آذربایجان غربی برای ترکیه از نظر مبادلات تجاری حائز اهمیت بسیار است.

وی با اشاره به اخذ تصمیماتی در زمینه تجارت مرزی و ارتباطات تجاری بین ایران و ترکیه، خاطرنشان کرد: تصمیمات این اجلاس به دولتهای دو کشور نیز اطلاع‌رسانی شده و در جلسه‌ای که تا دو ماه آینده در ایران تشکیل می‌شود موارد باقی مانده نیز مورد حل و فصل قرار می‌گیرند.

عثمان اولسوی گفت: گمرک گل‌بلاغ ترکیه و بازرگان در 10 سال گذشته شرایط مناسبی نداشتند ولی امروزه شاهد رشد مبادلات تجاری در این گمرک هستیم.

وی با بیان اینکه مدت زمان توقف مسافران ایرانی برای ورود به خاک ترکیه در مرز بازرگان زیاد است، اظهار داشت: طی هماهنگی‌های به عمل آمده در تلاش برای کاهش این مدت زمان هستیم.