شش میلیارد ریال برای آبرسانی سیار به روستاهای خراسان جنوبی هزینه شد

علی اکبر بسکابادی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، حمل هر متر مکعب آب در سال گذشته در سطح استان را حدود 15 هزار و 447 ریال عنوان کرد و افزود: در سال گذشته اعتباری بالغ بر شش میلیارد و 58 میلیون و 407 هزار ریال جهت آبرسانی سیار به روستاها هزینه شده است.

وی تعداد روستاهای آبرسانی شده طی سال گذشته در سطح استان را 347 روستا عنوان کرد و بیان داشت: در این مدت آب و فاضلاب روستایی استان جمعیتی بالغ بر 14 هزار و 605 خانوار را تحت پوشش آبرسانی سیار قرار داده است.

بسکابادی با بیان اینکه این خدمات در قالب 34 هزار و 679 سرویس توسط 30 دستگاه تانکر انجام شده است، اظهار داشت: طی این عملیات حدود 394 هزار و 90متر مکعب به روستاهای نیازمند آبرسانی سیار حمل شده است.

وی در ادامه تعداد مشترکین آب فاضلاب روستایی این استان را 74 هزار و 681 مشتر ک برشمرد و تصریح کرد: در سطح استان 52 درصد مشترکین زیر الگو (رایگان)، 31 درصد تا الگوی مصرف، 15 درصد بیش از الگو و دو درصد از مشترکین بیش از دو برابر الگو آب مصرف می کنند.

بسکابادی با بیان اینکه این شرکت در بخش توسعه و نگهداری تاسیسات آبرسانی متحمل هزینه های هنگفتی می شود، افزود: با توجه به اهمیت موضوع آب در بخش روستایی، نیاز مبرم روستائیان به بهره مندی تمام وقت از آب، نیاز شبکه های آبرسانی به کار مداوم و بازرسی و رفع عیوب احتمالی، استفاده درست و بهینه از آب در راستای کاهش این مشکلات ضروری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی یادآور شد: در سطح استان برای هر مورد ترکیدگی آب در خطوط اننقال یک ملیون ریال، تعویض شیرآلات سه میلیون ریال، تعویض کنتور معیوب یک ملیون ریال، تعویض پمپ 60 میلیون ریال، تعمیر پمپ 20 میلیون ریال، تعویض تابلو برق 80 میلیون ریال و تعمیر تابلوی برق 40 میلیون ریال هزینه می شود.