روابط ایران و عمان باید الگوی کشورهای منطقه تحت سیطره استکبار باشد

به گزارش خبرگزاری مهر در بندرعباس، حسین‌هاشمی‌ صبح چهارشنبه در دیدار با احمد بن علی بن هاشم العویسی، جانشین فرمانده گارد ساحلی عمان با بیان اینکه برگزاری این چنین جلساتی با هدف هماهنگی و همکاری بیشتر دو کشور در حوزه دریایی برگزار می‌شود، افزود: امید است این نشستها در آینده بتواند مصوباتی را نیز در باب دریابانی برای دو کشور در پی داشته باشد که به واسطه آن سیاست‌گذاری توسعه روابط با روند بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه هماهنگی دریابانی ایران و عمان امنیت هرچه بیشتر خطوط تجاری،‌ اقتصاد و مرزها را در پی دارد،‌ افزود: ارتباط دو کشور ارتباطی عمیق، معنوی و برادرانه است و این مسئله سبب شده دو کشور روابط حسنه‌ای در دورانهای مختلف داشته باشند.

استاندار هرمزگان ادامه داد: ایران علاقمند به توسعه و پیشرفت همراه با امنیت برای منطقه است و در این راستا به روابط خود با کشورها و بهبود هرچه بیشتر این امر توجه ویژه‌ای دارد.

وی ابراز داشت: ارتباط فرهنگی و معنوی بین دو کشور که ماحصل ارتباط بزرگان و علما در طول تاریخ و حال است نیز در روابط کشور همانند یک کارنامه درخشان خودنمایی می‌کند.

استاندار هرمزگان افزود: نشستهای روسا و مدیران منطقه‌ای حاکی از درک متقابل و شناخت و اعتماد دو کشور از یکدیگر است که این امر نیز ریشه در روابط دیرینه دارد.

هاشمی با بیان اینکه ایران به امنیت هرچه بیشتر منطقه تاکید دارد، اضافه کرد: در این راستا باید روابط کشورها در امور مختلف باید با یکدیگر بیشتر شود و در این راستا برخی از کشورهای منطقه که تحت سیطره کشورهای استکباری هستند، می‌توانند از روابط ایران و عمان الگو بگیرند.