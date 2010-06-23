به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مسعود شوشتری پیش از ظهر چهارشنبه در هفتمین همایش سالانه بازسازی عتبات عالیات شهرستان کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: برای اجرای سایر پروژه های مورد نیاز در این ستاد با حدود 80 میلیارد تومان کمبود مواجه هستیم.

قائم مقام ستاد مرکزی بازسازی عتبات عالیات کشور بر نبود هیچ گونه بودجه و حمایت دولتی در این حوزه تاکید کرد و خاطرنشان کرد: کلیه فعالیتهای این ستاد به صورت خودگردان اداره شده و تمامی درآمدها از نذورات مردمی حاصل می شود.

وی با ابراز رضایت از همکاری مسئولین عراقی در بازسازی حرم مطهر شهدا و امامان افزود: در حالیکه در سال های گذشته امکان ورود ایرانیا به سامرا مهیا نبود با عملکرد مناسب این ستاد، هم اکنون اجرای برخی طرح های بازسازی در سامرا به ستاد بازسازی ایران سپرده شده است.

شوشتری اضافه کرد: همچنین اجرای دو طرح مهم در حرم مطهر امام علی(ع) در نجف اشرف از جمله فعالیت های این ستاد در سال های اخیر بوده است.

این مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: بازسازی و اجرای طوق گنبد امام علی(ع) و افتتاح حسینیه حیدریان در این شهر را سال گذشته به انجام رسانیده ایم.

وی اضافه کرد: هم اکنون در حال پیگیری اجرای طراحی فاز صفر توسعه حرم امام علی(ع) که توسط متخصصین و معماران دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفت نیز می باشیم.

شوشتری تاکید کرد: اغلب مقدمات این طرح که وسعتی برابر با 160 هزار متر مربع برای آن در نظر گرفته شده هم اکنون فراهم شده است.

وی اضافه کرد: برای این منظور حدود 700میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است.

کربلا فاقد مراکز درمانی مجهز است

قائم مقام ستاد عتبات عالیات کشور در ادامه به اجرای سه پروژه بزرگ در کربلا اشاره کرد و گفت: ساخت دارالشفاء امام سجاد(ع) با 120 تختخواب و 12 هزار متر مربع زیر بنا نیز از طرح های بسیار مهم ستاد در کربلاست .

این مسئول افزود: این در حالیست که در حال حاضر در کربلا هیچ گونه بیمارستان و یا حتی کلینیک موجود نیست.

شوشتری یادآور شد: با هماهنگی هایی که صورت گرفته جمعیت هلال احمر مسئولیت تجهیزات این بیمارستان را بر عهده گرفته است.

مسعود شوشتری ساخت مجموعه ای خدماتی به نام سیدالشهدا را از دیگر فعالیت های مهم ستاد در کربلا خواند و خاطرنشان کرد: این مجموعه در فاصله 100 متری از حرم مطهر امام حسین(ع) قرار گرفته و دارای 14 هزار متر زیربناست.

وی تاکید کرد: با افتتاح این مجموعه شش طبقه که شامل کلینیک، زائرسرا، آشپزخانه، سرویس های بهداشتی و مجموعه های آموزشی است بخش عمده ای از نیازهای خدماتی زائران کربلا برطرف خواهد شد.

شوشتری از انجام 85 درصدی این طرح خبر داد و گفت: برای اجرای هر متر مربع بنا در عتبات مبلغ یک میلیون تومان مورد نیاز است.